Журналистку Елену Милашину, подвергшуюся нападению неизвестных в Чеченской Республике, на самолете вывезли спецбортом в Москву. Ее сопровождали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов*.
«Елена Милашина, Александр Немов, Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* в салоне санитарного борта. Вылетаем в эти минуты в Москву», — сообщили в telegram-канале «Новой газеты».
Ранее URA.RU сообщало о нападении на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева. Неизвестные напали и избили Милашину и Немова по дороге из аэропорта.
*признан иноагентом в РФ
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