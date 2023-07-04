Журналистку Милашину вывезли в Москву после нападения в Грозном. Фото 05 июля 2023 в 02:21 Размер текста - 17 + Журналистка вылетела в Москву спецбортом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Журналистку Елену Милашину, подвергшуюся нападению неизвестных в Чеченской Республике, на самолете вывезли спецбортом в Москву. Ее сопровождали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов*. «Елена Милашина, Александр Немов, Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* в салоне санитарного борта. Вылетаем в эти минуты в Москву», — сообщили в telegram-канале «Новой газеты». Ранее URA.RU сообщало о нападении на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева. Неизвестные напали и избили Милашину и Немова по дороге из аэропорта. *признан иноагентом в РФ Журналистку Елену Милашину, подвергшуюся нападению неизвестных в Чеченской Республике, на самолете вывезли спецбортом в Москву. Ее сопровождали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов*. «Елена Милашина, Александр Немов, Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* в салоне санитарного борта. Вылетаем в эти минуты в Москву», — сообщили в telegram-канале «Новой газеты». Ранее URA.RU сообщало о нападении на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева. Неизвестные напали и избили Милашину и Немова по дороге из аэропорта. *признан иноагентом в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям