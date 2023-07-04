04 июля 2023

Журналистку Милашину вывезли в Москву после нападения в Грозном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, взлет самолета, пилоты, авиация, ютэйр, самолеты, ту 154
Журналистка вылетела в Москву спецбортом Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Журналистку Елену Милашину, подвергшуюся нападению неизвестных в Чеченской Республике, на самолете вывезли спецбортом в Москву. Ее сопровождали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов*.

«Елена Милашина, Александр Немов, Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* в салоне санитарного борта. Вылетаем в эти минуты в Москву», — сообщили в telegram-канале «Новой газеты».

Ранее URA.RU сообщало о нападении на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева. Неизвестные напали и избили Милашину и Немова по дороге из аэропорта.

*признан иноагентом в РФ

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналистку Елену Милашину, подвергшуюся нападению неизвестных в Чеченской Республике, на самолете вывезли спецбортом в Москву. Ее сопровождали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов*. «Елена Милашина, Александр Немов, Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* в салоне санитарного борта. Вылетаем в эти минуты в Москву», — сообщили в telegram-канале «Новой газеты». Ранее URA.RU сообщало о нападении на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева. Неизвестные напали и избили Милашину и Немова по дороге из аэропорта. *признан иноагентом в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...