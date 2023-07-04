МВД Чечни начало проверку из-за нападения на журналистку Милашину в Грозном

04 июля 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

МВД запустило проверку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне МВД по Чеченской Республике проводит проверку по факту нападения на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению», — говорится в сообщении на сайте управления МВД. Ранее телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру после нападения направила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она также призывала наказать участников преступления. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что немедленно после получения сообщения о произошедшем органы начали свою работу. На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и ее адвоката Алексея Немова напали в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева. Неизвестные избили Милашину и Немова у выезда из аэропорта.

МВД по Чеченской Республике проводит проверку по факту нападения на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению», — говорится в сообщении на сайте управления МВД. Ранее телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру после нападения направила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она также призывала наказать участников преступления. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что немедленно после получения сообщения о произошедшем органы начали свою работу. На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и ее адвоката Алексея Немова напали в Грозном 4 июля. Они приехали в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене экс-судьи Саида Янгулбаева. Неизвестные избили Милашину и Немова у выезда из аэропорта.