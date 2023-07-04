Минтранс увеличит цены авиабилетов во избежание банкротства

05 июля 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

В авиакомпаниях полагают, что сумма сбора может достигнуть 300 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство транспорта РФ хочет ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Об этом сообщил источник. «Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании „резервного фонда поддержки пассажиров“ на случай банкротства авиакомпаний», — передает слова источника « Коммерсант ». Уточняется, что ведомство уже сообщило авиакомпаниям, что занялось проработкой идеи. По словам собеседника издания, сумма сбора не определена, хотя в авиакомпаниях полагают, что онп может достигнуть 300 рублей с человека. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что цены на авиабилеты в летом 2023 года вырастут в сравнении с предыдущим годом. При этом он отметил увеличение количества перелетов, передает телеканал 360. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин заявил, что авиакомпании будут вынуждены увеличивать цены на перелеты из-за низкого спроса и роста стоимости топлива.

Министерство транспорта РФ хочет ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Об этом сообщил источник. «Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании „резервного фонда поддержки пассажиров“ на случай банкротства авиакомпаний», — передает слова источника «Коммерсант». Уточняется, что ведомство уже сообщило авиакомпаниям, что занялось проработкой идеи. По словам собеседника издания, сумма сбора не определена, хотя в авиакомпаниях полагают, что онп может достигнуть 300 рублей с человека. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что цены на авиабилеты в летом 2023 года вырастут в сравнении с предыдущим годом. При этом он отметил увеличение количества перелетов, передает телеканал 360. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин заявил, что авиакомпании будут вынуждены увеличивать цены на перелеты из-за низкого спроса и роста стоимости топлива.