«Известия» узнали, почему вырастет стоимость перелетов за рубеж

Российским авиакомпаниям придется повышать стоимость перелетов на фоне низкого спроса и роста стоимости топлива. Об этом заявил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. Так он отреагировал на то, что ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, повышая размер ставки аренды самолетов.
«Речь идет об увеличении размера сборов на 30% для „Аэрофлота“, „России“, S7 Airlines и „Ямала“. Авиакомпаниям на фоне низкого спроса на зарубежные перелеты и роста стоимости топлива придется компенсировать возрастающие расходы повышением стоимости перелетов. Сопоставимого увеличения цен на 30% не произойдет, но на 5—7% перелеты могут подорожать по итогам года», — передают слова Гришунина «Известия».
При этом исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, комментируя возможное повышение стоимости перелетов, отметил, что авиакомпании устанавливают тарифы исходя из соотношения спроса и предложения.
Ранее URA.RU сообщало, что российские самолеты получают помощь в обслуживании в некоторых иностранных государствах. Также агентство рассказывало, что «Аэрофлот» к 2030 году может списать почти 200 самолетов из-за проблем с их обслуживанием.
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