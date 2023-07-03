«Известия» узнали, почему вырастет стоимость перелетов за рубеж

«Известия»: авиакомпании повысят стоимость перелетов за рубеж из-за роста стоимости топлива

04 июля 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Ставка аренды для некоторых компаний повысится и повлияет на стоимость билетов, считает Гришунин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российским авиакомпаниям придется повышать стоимость перелетов на фоне низкого спроса и роста стоимости топлива. Об этом заявил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. Так он отреагировал на то, что ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, повышая размер ставки аренды самолетов. «Речь идет об увеличении размера сборов на 30% для „Аэрофлота“, „России“, S7 Airlines и „Ямала“. Авиакомпаниям на фоне низкого спроса на зарубежные перелеты и роста стоимости топлива придется компенсировать возрастающие расходы повышением стоимости перелетов. Сопоставимого увеличения цен на 30% не произойдет, но на 5—7% перелеты могут подорожать по итогам года», — передают слова Гришунина «Известия». При этом исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, комментируя возможное повышение стоимости перелетов, отметил, что авиакомпании устанавливают тарифы исходя из соотношения спроса и предложения. Ранее URA.RU сообщало, что российские самолеты получают помощь в обслуживании в некоторых иностранных государствах. Также агентство рассказывало, что «Аэрофлот» к 2030 году может списать почти 200 самолетов из-за проблем с их обслуживанием.

Российским авиакомпаниям придется повышать стоимость перелетов на фоне низкого спроса и роста стоимости топлива. Об этом заявил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. Так он отреагировал на то, что ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, повышая размер ставки аренды самолетов. «Речь идет об увеличении размера сборов на 30% для „Аэрофлота“, „России“, S7 Airlines и „Ямала“. Авиакомпаниям на фоне низкого спроса на зарубежные перелеты и роста стоимости топлива придется компенсировать возрастающие расходы повышением стоимости перелетов. Сопоставимого увеличения цен на 30% не произойдет, но на 5—7% перелеты могут подорожать по итогам года», — передают слова Гришунина «Известия». При этом исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, комментируя возможное повышение стоимости перелетов, отметил, что авиакомпании устанавливают тарифы исходя из соотношения спроса и предложения. Ранее URA.RU сообщало, что российские самолеты получают помощь в обслуживании в некоторых иностранных государствах. Также агентство рассказывало, что «Аэрофлот» к 2030 году может списать почти 200 самолетов из-за проблем с их обслуживанием.