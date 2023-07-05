Российские военные разгромили пункты дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

Группировка «Юг» поразила места дислокации «Кракена» и «Грузинского батальона» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Места дислокации карательного батальона «Кракен» и диверсантов «Грузинского легиона» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях были поражены. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией „Южной“ группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — заявил он, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что удар был нанесен по району, где находились резервы 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). На момент удара они располагались вблизи населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора. Также огневое поражение было нанесено по местам дислокации подразделений «Кракен», 24-й бригады ВСУ и наемников «Грузинского легиона».

За время боев группировка «Юг» уничтожила вражеские самоходки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова. Также был поражен 120-миллиметровый миномет, который находился вблизи Старомихайловки.

Ранее пленный боец «Кракена» рассказал, что украинские бойцы бояться ездить на танках, которые им поставляют страны Запада. Речь шла конкретно про немецкие машины Leopard. Это связано с тем, что армия России наносит многочисленные удары по этому типу бронетехники.

Группировка «Центр» 4 июля поразила три пункта дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. Также был уничтожен один опорный пункт, передает RT.