Психолог рассказала, как правильно копить деньги

Психолог Лобанова: чтобы накопить деньги, важно пользоваться календарем, ежедневником

Стоит поставить четкую цель, для которой человек будет копить деньги, посоветовала Диана Лобанова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы правильно откладывать деньги, надо сформировать соответствующую привычку. Медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова отметила, что для подсчета отложенных средств отлично подойдут ежедневники, календари.

«Каждый раз, когда вы увидите, сколько усилий вы уже вложили в достижение своих финансовых целей, вы будете более мотивированы продолжать свой путь к достижению успеха», — отметила Диана Лобанова, его слова приводит газета «Известия». Она подчеркнула, что для откладывания денег лучше воспользоваться календарем и ежедневником. Если человек будет инвестировать каждый месяц в определенный день, то у него появится системность. Ежедневник, в свою очередь, поможет не запутаться в накоплениях. Чтобы осознанно откладывать деньги, стоит поставить четкую цель.

После этого стоит выбрать, какой процент от зарплаты человек будет откладывать. Сумма должна не ограничивать человека в расходах. Однако откладывать слишком мало тоже не стоит — можно не успеть накопить на желаемый товар или услугу.

«Также можно внедрить принцип постепенности, когда вы с каждым месяцем прибавляете процент отложенной суммы», — продолжила Лобанова. Она отметила, что можно начать с 5% от зарплаты, а затем каждый месяц откладывать на 1% больше.

Если у человека нет цели, то не стоит отказываться от того, чтобы откладывать деньги. Накопления помогут сформировать «финансовую подушку», которая выручит в кризисный момент.

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