Марочко: у Сватово и Кременной усиливаются группировки ВСУ

05 июля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ отражают попытки ВСУ прорвать оборону, сообщил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону РФ в районе Кременной и Сватово в ЛНР. Украинское командование пускает свежие силы в атаку. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На участке Сватово — Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника», — рассказал Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что командование ВСУ пускает новые силы для атак в ЛНР. ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ. Так, 3 июля украинские бойцы пытались атаковать 56 раз на луганском направлении. Марочко сообщал, что все атаки были отражены, передает RT. Также Киев посылает диверсантов в ЛНР. В конце июня они подорвались на своих же минах, сообщает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону РФ в районе Кременной и Сватово в ЛНР. Украинское командование пускает свежие силы в атаку. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На участке Сватово — Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника», — рассказал Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что командование ВСУ пускает новые силы для атак в ЛНР. ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ. Так, 3 июля украинские бойцы пытались атаковать 56 раз на луганском направлении. Марочко сообщал, что все атаки были отражены, передает RT. Также Киев посылает диверсантов в ЛНР. В конце июня они подорвались на своих же минах, сообщает телеканал 360.