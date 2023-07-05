Марочко: у Сватово и Кременной усиливаются группировки ВСУ

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ВС РФ отражают попытки ВСУ прорвать оборону, сообщил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону РФ в районе Кременной и Сватово в ЛНР. Украинское командование пускает свежие силы в атаку. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке Сватово — Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника», — рассказал Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что командование ВСУ пускает новые силы для атак в ЛНР.

ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ. Так, 3 июля украинские бойцы пытались атаковать 56 раз на луганском направлении. Марочко сообщал, что все атаки были отражены, передает RT. Также Киев посылает диверсантов в ЛНР. В конце июня они подорвались на своих же минах, сообщает телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону РФ в районе Кременной и Сватово в ЛНР. Украинское командование пускает свежие силы в атаку. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На участке Сватово — Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника», — рассказал Марочко. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что командование ВСУ пускает новые силы для атак в ЛНР. ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ. Так, 3 июля украинские бойцы пытались атаковать 56 раз на луганском направлении. Марочко сообщал, что все атаки были отражены, передает RT. Также Киев посылает диверсантов в ЛНР. В конце июня они подорвались на своих же минах, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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