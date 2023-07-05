Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Рогов заявил, что на ЗАЭС рабочая и спокойная обстановка

05 июля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность на ЗАЭС, заявил Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На Запорожской АЭС спокойная обстановка. Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность местности. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Запорожской АЭС рабочая обстановка, все штатно. Безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за ее пределами — Русская Армия», — написал Рогов в своем telegram-канале . Также он развеял украинские фейки о панике на ЗАЭС. По его словам, все работники находятся в спокойном состоянии и выполняют обязанности. Ранее в «Росэнергоатоме» заявили о намерении Украины атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Там указали, что ВСУ хотят атаковать энергостанцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе, передает RT. По украинским телеканалам запустили прямую трансляцию с видом на ЗАЭС, сообщает телеканал 360. Минздрав Украины дал рекомендации на случай взрыва на объекте, пишет MK.RU.

На Запорожской АЭС спокойная обстановка. Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность местности. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Запорожской АЭС рабочая обстановка, все штатно. Безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за ее пределами — Русская Армия», — написал Рогов в своем telegram-канале. Также он развеял украинские фейки о панике на ЗАЭС. По его словам, все работники находятся в спокойном состоянии и выполняют обязанности. Ранее в «Росэнергоатоме» заявили о намерении Украины атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Там указали, что ВСУ хотят атаковать энергостанцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе, передает RT. По украинским телеканалам запустили прямую трансляцию с видом на ЗАЭС, сообщает телеканал 360. Минздрав Украины дал рекомендации на случай взрыва на объекте, пишет MK.RU.