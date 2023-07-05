Рогов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Рогов заявил, что на ЗАЭС рабочая и спокойная обстановка
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность на ЗАЭС, заявил Владимир Рогов Фото:

На Запорожской АЭС спокойная обстановка. Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность местности. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Запорожской АЭС рабочая обстановка, все штатно. Безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за ее пределами — Русская Армия», — написал Рогов в своем telegram-канале. Также он развеял украинские фейки о панике на ЗАЭС. По его словам, все работники находятся в спокойном состоянии и выполняют обязанности.

Ранее в «Росэнергоатоме» заявили о намерении Украины атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Там указали, что ВСУ хотят атаковать энергостанцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе, передает RT. По украинским телеканалам запустили прямую трансляцию с видом на ЗАЭС, сообщает телеканал 360. Минздрав Украины дал рекомендации на случай взрыва на объекте, пишет MK.RU.

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На Запорожской АЭС спокойная обстановка. Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность местности. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Запорожской АЭС рабочая обстановка, все штатно. Безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за ее пределами — Русская Армия», — написал Рогов в своем telegram-канале. Также он развеял украинские фейки о панике на ЗАЭС. По его словам, все работники находятся в спокойном состоянии и выполняют обязанности. Ранее в «Росэнергоатоме» заявили о намерении Украины атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. Там указали, что ВСУ хотят атаковать энергостанцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе, передает RT. По украинским телеканалам запустили прямую трансляцию с видом на ЗАЭС, сообщает телеканал 360. Минздрав Украины дал рекомендации на случай взрыва на объекте, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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