Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС выросло до 50

05 июля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Последствия прорыва дамбы продолжают ликвидировать Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Обнаружены еще два тела жертв прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число погибших достигло 50 человек. «Найдены еще два тела. Число погибших составило 50», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб. В больницах остаются 137 человек. Дамба гидроэлектростанции была повреждена в начале июня в результате обстрелов ВСУ. Река Днепр вышла из берегов и затопила многие населенные пункты

Обнаружены еще два тела жертв прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число погибших достигло 50 человек. «Найдены еще два тела. Число погибших составило 50», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб. В больницах остаются 137 человек. Дамба гидроэлектростанции была повреждена в начале июня в результате обстрелов ВСУ. Река Днепр вышла из берегов и затопила многие населенные пункты