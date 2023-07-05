Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС выросло до 50

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Затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область, гэс, наводнение, каховская гэс
Последствия прорыва дамбы продолжают ликвидировать Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Обнаружены еще два тела жертв прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число погибших достигло 50 человек.

«Найдены еще два тела. Число погибших составило 50», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб. В больницах остаются 137 человек.

Дамба гидроэлектростанции была повреждена в начале июня в результате обстрелов ВСУ. Река Днепр вышла из берегов и затопила многие населенные пункты

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Обнаружены еще два тела жертв прорыва дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, число погибших достигло 50 человек. «Найдены еще два тела. Число погибших составило 50», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб. В больницах остаются 137 человек. Дамба гидроэлектростанции была повреждена в начале июня в результате обстрелов ВСУ. Река Днепр вышла из берегов и затопила многие населенные пункты
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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