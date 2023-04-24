В Свердловской области резко сократилась смертность

24 апреля 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Смертность населения среди свердловчан сократилась на 23% Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На территории Свердловской области сократился уровень смертности. Речь идет о показателях за 2022 год. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). В 2021 году в регионе умерло 76 873 человек, это на 18 301 человек больше средней смертности (+31.25%). В 2022 году умерло 59 316 человек. «Смертность населения в регионе сократилась на 23%. В 2023 году одними из ключевых задач для системы здравоохранения региона станут дальнейшее снижение смертности за счет корректирующих управленческих решений на основе еженедельного анализа ее структуры», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области объявили борьбу с детской смертностью. В регионе около трети от всех смертей детей приходится на возрастную группу 0—17 лет.

На территории Свердловской области сократился уровень смертности. Речь идет о показателях за 2022 год. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). В 2021 году в регионе умерло 76 873 человек, это на 18 301 человек больше средней смертности (+31.25%). В 2022 году умерло 59 316 человек. «Смертность населения в регионе сократилась на 23%. В 2023 году одними из ключевых задач для системы здравоохранения региона станут дальнейшее снижение смертности за счет корректирующих управленческих решений на основе еженедельного анализа ее структуры», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области объявили борьбу с детской смертностью. В регионе около трети от всех смертей детей приходится на возрастную группу 0—17 лет.