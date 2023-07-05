Песков: СКР даны поручения по расследованию нападения на Милашину и Немова 05 июля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 + СК занимается расследованием нападения на Милашину и Немова, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Председателем Следственного комитета РФ (СКР) дано поручение провести расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Новость по теме Что известно об избиении журналистки Милашиной в Чечне. Фото «Были даны все поручения председателем СК. Работа ведется. Давайте дождемся [результатов расследования]. Реакция была озвучена на все действия», — заявил Дмитрий Песков, комментируя нападение на Милашину и Немова. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Председателем Следственного комитета РФ (СКР) дано поручение провести расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Были даны все поручения председателем СК. Работа ведется. Давайте дождемся [результатов расследования]. Реакция была озвучена на все действия», — заявил Дмитрий Песков, комментируя нападение на Милашину и Немова. Его слова приводит корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям