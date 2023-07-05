Песков: СКР даны поручения по расследованию нападения на Милашину и Немова

СК занимается расследованием нападения на Милашину и Немова, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаНа журналистку Елену Милашину напали в Чечне
Председателем Следственного комитета РФ (СКР) дано поручение провести расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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«Были даны все поручения председателем СК. Работа ведется. Давайте дождемся [результатов расследования]. Реакция была озвучена на все действия», — заявил Дмитрий Песков, комментируя нападение на Милашину и Немова. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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