04 июля 2023

На свердловском заводе опровергли убийство директора в кабинете

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергею Лухманову было 63 года, он возглавлял компанию с момента основания
Сергею Лухманову было 63 года, он возглавлял компанию с момента основания Фото:

Сотрудники завода «Пластблок» (Верхняя Пышма, Свердлвоская область) заявили, что директор Сергей Лухманов был убит не в кабинете, как предполагалось ранее, а в другом месте. Но где именно, они не знают, передает корреспондент URA.RU.

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«Если бы убили здесь, то велись бы следственные действия, все было бы огорожено», — заявил сотрудник предприятия, близкий к руководству. Сейчас идет подготовка к похоронам Лухманова, этим занимается его сын Александр (занимает одну из топ-менеджерских должностей). Траурная церемония намечена на 6 июля.

О том, что в кабинете стрельбы не было, также один из сотрудников заявил «Четвертому каналу». По его словам, ЧП произошло на стройке в поселке Залесье: «Место гибели находится рядом, но это не связано ни с работой, ни с предприятием».

Как писало URA.RU, Лухманова, по предварительным данным, застрелили из ружья, злоумышленник якобы скрылся и впоследствии покончил с собой. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.

Обновлено в 15:42: в третий абзац добавлено уточнение.

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Сотрудники завода «Пластблок» (Верхняя Пышма, Свердлвоская область) заявили, что директор Сергей Лухманов был убит не в кабинете, как предполагалось ранее, а в другом месте. Но где именно, они не знают, передает корреспондент URA.RU. «Если бы убили здесь, то велись бы следственные действия, все было бы огорожено», — заявил сотрудник предприятия, близкий к руководству. Сейчас идет подготовка к похоронам Лухманова, этим занимается его сын Александр (занимает одну из топ-менеджерских должностей). Траурная церемония намечена на 6 июля. О том, что в кабинете стрельбы не было, также один из сотрудников заявил «Четвертому каналу». По его словам, ЧП произошло на стройке в поселке Залесье: «Место гибели находится рядом, но это не связано ни с работой, ни с предприятием». Как писало URA.RU, Лухманова, по предварительным данным, застрелили из ружья, злоумышленник якобы скрылся и впоследствии покончил с собой. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. Обновлено в 15:42: в третий абзац добавлено уточнение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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