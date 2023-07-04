На свердловском заводе опровергли убийство директора в кабинете

05 июля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Сергею Лухманову было 63 года, он возглавлял компанию с момента основания Фото: соцсети Сотрудники завода «Пластблок» (Верхняя Пышма, Свердлвоская область) заявили, что директор Сергей Лухманов был убит не в кабинете, как предполагалось ранее, а в другом месте. Но где именно, они не знают, передает корреспондент URA.RU. Новость по теме На свердловском заводе шокированы убийством директора «Если бы убили здесь, то велись бы следственные действия, все было бы огорожено», — заявил сотрудник предприятия, близкий к руководству. Сейчас идет подготовка к похоронам Лухманова, этим занимается его сын Александр (занимает одну из топ-менеджерских должностей). Траурная церемония намечена на 6 июля. О том, что в кабинете стрельбы не было, также один из сотрудников заявил «Четвертому каналу». По его словам, ЧП произошло на стройке в поселке Залесье: «Место гибели находится рядом, но это не связано ни с работой, ни с предприятием». Как писало URA.RU, Лухманова, по предварительным данным, застрелили из ружья, злоумышленник якобы скрылся и впоследствии покончил с собой. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. Обновлено в 15:42: в третий абзац добавлено уточнение.

Сотрудники завода «Пластблок» (Верхняя Пышма, Свердлвоская область) заявили, что директор Сергей Лухманов был убит не в кабинете, как предполагалось ранее, а в другом месте. Но где именно, они не знают, передает корреспондент URA.RU. «Если бы убили здесь, то велись бы следственные действия, все было бы огорожено», — заявил сотрудник предприятия, близкий к руководству. Сейчас идет подготовка к похоронам Лухманова, этим занимается его сын Александр (занимает одну из топ-менеджерских должностей). Траурная церемония намечена на 6 июля. О том, что в кабинете стрельбы не было, также один из сотрудников заявил «Четвертому каналу». По его словам, ЧП произошло на стройке в поселке Залесье: «Место гибели находится рядом, но это не связано ни с работой, ни с предприятием». Как писало URA.RU, Лухманова, по предварительным данным, застрелили из ружья, злоумышленник якобы скрылся и впоследствии покончил с собой. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. Обновлено в 15:42: в третий абзац добавлено уточнение.