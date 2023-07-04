На свердловском заводе опровергли убийство директора в кабинете

Сотрудники завода «Пластблок» (Верхняя Пышма, Свердлвоская область) заявили, что директор Сергей Лухманов был убит не в кабинете, как предполагалось ранее, а в другом месте. Но где именно, они не знают, передает корреспондент URA.RU.
«Если бы убили здесь, то велись бы следственные действия, все было бы огорожено», — заявил сотрудник предприятия, близкий к руководству. Сейчас идет подготовка к похоронам Лухманова, этим занимается его сын Александр (занимает одну из топ-менеджерских должностей). Траурная церемония намечена на 6 июля.
О том, что в кабинете стрельбы не было, также один из сотрудников заявил «Четвертому каналу». По его словам, ЧП произошло на стройке в поселке Залесье: «Место гибели находится рядом, но это не связано ни с работой, ни с предприятием».
Как писало URA.RU, Лухманова, по предварительным данным, застрелили из ружья, злоумышленник якобы скрылся и впоследствии покончил с собой. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.
Обновлено в 15:42: в третий абзац добавлено уточнение.
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