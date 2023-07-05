МАГАТЭ заявило о результатах последней проверки ЗАЭС

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МАГАТЭ не выявило признаков минирования Запорожской АЭС
МАГАТЭ не выявило признаков минирования Запорожской АЭС Фото:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило признаков минирования Запорожской электростанции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС]», — подчеркнул Рафаэль Гросси. Об этом он рассказал в эфире французского телеканала France 24. Отмечается, что МАГАТЭ проводило отдельные мероприятия, связанные с проверкой электростанции. Гросси уточнил, что агентство продолжает сохранять бдительность. 

Ранее сообщалось о том, что Киев может готовить провокацию на Запорожской АЭС. Это связано с учениями, которые Украина объявила на случай подрыва электростанции.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило признаков минирования Запорожской электростанции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. «В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС]», — подчеркнул Рафаэль Гросси. Об этом он рассказал в эфире французского телеканала France 24. Отмечается, что МАГАТЭ проводило отдельные мероприятия, связанные с проверкой электростанции. Гросси уточнил, что агентство продолжает сохранять бдительность.  Ранее сообщалось о том, что Киев может готовить провокацию на Запорожской АЭС. Это связано с учениями, которые Украина объявила на случай подрыва электростанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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