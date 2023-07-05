Задержанного ФСБ челябинского экс-военкома арестовали в Екатеринбурге

05 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Владимира Пичугина отправили в СИЗО до 5 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU Ленинский райсуд Екатеринбурга 5 июля отправил в СИЗО бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки по обвинению в коррупции. Как сообщил URA.RU один из участников процесса, он пробудет под стражей до 3 сентября. «Решением суда Пичугин отправлен под стражу. Он пробудет в СИЗО до 3 сентября», — сообщили URA.RU участник процесса. Силовики задержали Пичугина 27 июня прямо на улице. В ходе обыска у него изъяли пакет с деньгами. В отношении экс-военного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). После задержания его направили в ИВС, а после перевезли в Екатеринбург для избрания меры пресечения. С работы он был уволен задним числом. Еще до задержания Пичугин привлек к себе внимание областных структур. Поводом стало невыполнение плана по частичной мобилизации осенью 2022 года. Озерск стал единственным муниципалитетом, не справившемся с задачей.

Ленинский райсуд Екатеринбурга 5 июля отправил в СИЗО бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки по обвинению в коррупции. Как сообщил URA.RU один из участников процесса, он пробудет под стражей до 3 сентября. «Решением суда Пичугин отправлен под стражу. Он пробудет в СИЗО до 3 сентября», — сообщили URA.RU участник процесса. Силовики задержали Пичугина 27 июня прямо на улице. В ходе обыска у него изъяли пакет с деньгами. В отношении экс-военного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). После задержания его направили в ИВС, а после перевезли в Екатеринбург для избрания меры пресечения. С работы он был уволен задним числом. Еще до задержания Пичугин привлек к себе внимание областных структур. Поводом стало невыполнение плана по частичной мобилизации осенью 2022 года. Озерск стал единственным муниципалитетом, не справившемся с задачей.