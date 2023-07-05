Задержанного ФСБ челябинского экс-военкома арестовали в Екатеринбурге

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Владимира Пичугина отправили в СИЗО до 5 сентября Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга 5 июля отправил в СИЗО бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки по обвинению в коррупции. Как сообщил URA.RU один из участников процесса, он пробудет под стражей до 3 сентября.

«Решением суда Пичугин отправлен под стражу. Он пробудет в СИЗО до 3 сентября», — сообщили URA.RU участник процесса.

Силовики задержали Пичугина 27 июня прямо на улице. В ходе обыска у него изъяли пакет с деньгами. В отношении экс-военного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). После задержания его направили в ИВС, а после перевезли в Екатеринбург для избрания меры пресечения. С работы он был уволен задним числом.

Еще до задержания Пичугин привлек к себе внимание областных структур. Поводом стало невыполнение плана по частичной мобилизации осенью 2022 года. Озерск стал единственным муниципалитетом, не справившемся с задачей.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга 5 июля отправил в СИЗО бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки по обвинению в коррупции. Как сообщил URA.RU один из участников процесса, он пробудет под стражей до 3 сентября. «Решением суда Пичугин отправлен под стражу. Он пробудет в СИЗО до 3 сентября», — сообщили URA.RU участник процесса. Силовики задержали Пичугина 27 июня прямо на улице. В ходе обыска у него изъяли пакет с деньгами. В отношении экс-военного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). После задержания его направили в ИВС, а после перевезли в Екатеринбург для избрания меры пресечения. С работы он был уволен задним числом. Еще до задержания Пичугин привлек к себе внимание областных структур. Поводом стало невыполнение плана по частичной мобилизации осенью 2022 года. Озерск стал единственным муниципалитетом, не справившемся с задачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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