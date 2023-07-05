05 июля 2023

Руководству Курганского облсуда пошьют новые мундиры. Скрин

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Курганским судьям пошьют новые мундиры Фото:

Председателю Курганского областного суда Андрею Рооту и его заместителям на заказ пошьют служебное обмундирование. Соответствующий аукцион был проведен на площадке электронных торгов.

«Оказание услуг по индивидуальному пошиву служебного обмундирования судей Курганского областного суда», — говорится в техзадании закупки. Победителем выбран участник, предложивший изготовить форму за 158 702 рубля 50 копеек.

В условиях закупки перечислены 13 наименований гардероба — для двух мужчин и одной женщины. Среди них числятся форменная фуражка председателя суда, китель женский для зампредседателя суда, а также брюки, галстуки, юбка, женский головной убор.

Часть гардероба должна быть с вышивкой золотистой нитью и с эмблемой Верховного суда РФ. Срок выполнения заказа — 90 дней. Исполнитель должен снять мерку в здании Курганского облсуда и провести не менее двух примерок на каждом из судей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве высшая квалификационная коллегия судей дала рекомендацию кандидату на пост зампредседателя Курганского областного суда. Одобрение заявления получил Юрий Банников, возглавляющий Кетовский районный суд.

Руководителям Курганского облсуда пошьют новые мундиры
Руководителям Курганского облсуда пошьют новые мундиры

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Председателю Курганского областного суда Андрею Рооту и его заместителям на заказ пошьют служебное обмундирование. Соответствующий аукцион был проведен на площадке электронных торгов. «Оказание услуг по индивидуальному пошиву служебного обмундирования судей Курганского областного суда», — говорится в техзадании закупки. Победителем выбран участник, предложивший изготовить форму за 158 702 рубля 50 копеек. В условиях закупки перечислены 13 наименований гардероба — для двух мужчин и одной женщины. Среди них числятся форменная фуражка председателя суда, китель женский для зампредседателя суда, а также брюки, галстуки, юбка, женский головной убор. Часть гардероба должна быть с вышивкой золотистой нитью и с эмблемой Верховного суда РФ. Срок выполнения заказа — 90 дней. Исполнитель должен снять мерку в здании Курганского облсуда и провести не менее двух примерок на каждом из судей. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве высшая квалификационная коллегия судей дала рекомендацию кандидату на пост зампредседателя Курганского областного суда. Одобрение заявления получил Юрий Банников, возглавляющий Кетовский районный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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