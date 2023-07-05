Руководству Курганского облсуда пошьют новые мундиры. Скрин

06 июля 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Курганским судьям пошьют новые мундиры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Председателю Курганского областного суда Андрею Рооту и его заместителям на заказ пошьют служебное обмундирование. Соответствующий аукцион был проведен на площадке электронных торгов. «Оказание услуг по индивидуальному пошиву служебного обмундирования судей Курганского областного суда», — говорится в техзадании закупки. Победителем выбран участник, предложивший изготовить форму за 158 702 рубля 50 копеек. В условиях закупки перечислены 13 наименований гардероба — для двух мужчин и одной женщины. Среди них числятся форменная фуражка председателя суда, китель женский для зампредседателя суда, а также брюки, галстуки, юбка, женский головной убор. Часть гардероба должна быть с вышивкой золотистой нитью и с эмблемой Верховного суда РФ. Срок выполнения заказа — 90 дней. Исполнитель должен снять мерку в здании Курганского облсуда и провести не менее двух примерок на каждом из судей. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве высшая квалификационная коллегия судей дала рекомендацию кандидату на пост зампредседателя Курганского областного суда. Одобрение заявления получил Юрий Банников, возглавляющий Кетовский районный суд. Руководителям Курганского облсуда пошьют новые мундиры скрин: спецификация на сайте госзакупок

Председателю Курганского областного суда Андрею Рооту и его заместителям на заказ пошьют служебное обмундирование. Соответствующий аукцион был проведен на площадке электронных торгов. «Оказание услуг по индивидуальному пошиву служебного обмундирования судей Курганского областного суда», — говорится в техзадании закупки. Победителем выбран участник, предложивший изготовить форму за 158 702 рубля 50 копеек. В условиях закупки перечислены 13 наименований гардероба — для двух мужчин и одной женщины. Среди них числятся форменная фуражка председателя суда, китель женский для зампредседателя суда, а также брюки, галстуки, юбка, женский головной убор. Часть гардероба должна быть с вышивкой золотистой нитью и с эмблемой Верховного суда РФ. Срок выполнения заказа — 90 дней. Исполнитель должен снять мерку в здании Курганского облсуда и провести не менее двух примерок на каждом из судей. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве высшая квалификационная коллегия судей дала рекомендацию кандидату на пост зампредседателя Курганского областного суда. Одобрение заявления получил Юрий Банников, возглавляющий Кетовский районный суд.