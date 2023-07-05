Baza раскрыла подробности нападения на Елену Милашину

Baza: Милашину избивали в Чечне до 15 вооруженных мужчин

05 июля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Елену Милашину избивали в Чечне около 15 вооруженных мужчин на обочине, пишет Baza Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне У журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова диагностированы множественные травмы, в частности, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. У Об этом сообщает Baza, уточнив, что пострадавших избивали около 15 человек в балаклавах. «Елену Милашину избивала в Чечне толпа [около 15 человек] неизвестных мужчин. <…> Оттащили на обочину <…> Избивали полипропиленовыми трубами. <…> [Их] перехватили три машины неподалеку от аэропорта в Грозном», — пишут авторы telegram-канала. Отмечается, что у пострадавших диагностированы: сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, колото-резаная рана на левой кисти. Кроме того, после избиения были зафиксированы такие травмы как перелом костей на запястье и самого запястья, перелом пальцев правой руки и множественные ушибы по всему телу. В Чеченской республике на журналистку Милашину и адвоката Немова напали 4 июля. Пара приехала по делу Заремы Мусаевой. В Следственном комитете по Чечне возбудили уголовное дело. Лично глава республики Рамзан Кадыров пообещал разобраться в ситуации. Кремль дал поручения по данному делу, пишет «Национальная служба новостей».

У журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова диагностированы множественные травмы, в частности, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. У Об этом сообщает Baza, уточнив, что пострадавших избивали около 15 человек в балаклавах. «Елену Милашину избивала в Чечне толпа [около 15 человек] неизвестных мужчин. <…> Оттащили на обочину <…> Избивали полипропиленовыми трубами. <…> [Их] перехватили три машины неподалеку от аэропорта в Грозном», — пишут авторы telegram-канала. Отмечается, что у пострадавших диагностированы: сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, колото-резаная рана на левой кисти. Кроме того, после избиения были зафиксированы такие травмы как перелом костей на запястье и самого запястья, перелом пальцев правой руки и множественные ушибы по всему телу. В Чеченской республике на журналистку Милашину и адвоката Немова напали 4 июля. Пара приехала по делу Заремы Мусаевой. В Следственном комитете по Чечне возбудили уголовное дело. Лично глава республики Рамзан Кадыров пообещал разобраться в ситуации. Кремль дал поручения по данному делу, пишет «Национальная служба новостей».