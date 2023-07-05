Экономисты раскрыли, чем опасно резкое повышение МРОТ

Экономисты из ВШЭ: рост МРОТ может привести к массовым увольнениям работников

05 июля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Рост МРОТ может привести к массовым увольнениям, считают специалисты из ВШЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) отмечают, что быстрый рост МРОТ может привести и к негативным последствиям, например, повышению безработицы в стране из-за массовых увольнений. На протяжении нескольких лет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повышался каждый год до 10%. К 2024 году также планируется рост на 18,5%. «Организации могут приспосабливаться к повышению МРОТ за счет сокращения различных издержек. Например, соцпакетов, вознаграждения топ-менеджеров и т.д», — поясняет старший научный сотрудник ВШЭ Елена Горина РБК. По ее мнению, это связано с тем, что рост МРОТ предполагает и дорогую рабочую силу, и предприятиям придется перестраивать свою работу так, чтобы нивелировать рост работников из категории низкооплачиваемой занятости «Негативный эффект <…> концентрируется в низкооплачиваемой занятости. Это молодежь, работники с низким уровнем образования, занятые неполное время», — уточнила Горина. Специалисты из ВШЭ предполагают, что рост МРОТ спровоцирует отток работников в неформальный сектор занятости. Минтруд отмечал, что МРОТ к 2024 году будет увеличен на 18,5%. Также отмечался рост зарплат в России и в 2023 году.

Специалисты из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) отмечают, что быстрый рост МРОТ может привести и к негативным последствиям, например, повышению безработицы в стране из-за массовых увольнений. На протяжении нескольких лет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повышался каждый год до 10%. К 2024 году также планируется рост на 18,5%. «Организации могут приспосабливаться к повышению МРОТ за счет сокращения различных издержек. Например, соцпакетов, вознаграждения топ-менеджеров и т.д», — поясняет старший научный сотрудник ВШЭ Елена Горина РБК. По ее мнению, это связано с тем, что рост МРОТ предполагает и дорогую рабочую силу, и предприятиям придется перестраивать свою работу так, чтобы нивелировать рост работников из категории низкооплачиваемой занятости «Негативный эффект <…> концентрируется в низкооплачиваемой занятости. Это молодежь, работники с низким уровнем образования, занятые неполное время», — уточнила Горина. Специалисты из ВШЭ предполагают, что рост МРОТ спровоцирует отток работников в неформальный сектор занятости. Минтруд отмечал, что МРОТ к 2024 году будет увеличен на 18,5%. Также отмечался рост зарплат в России и в 2023 году.