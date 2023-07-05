Дерматологи оценили трендовый способ загара с помощью пива

Дерматологи опровергли тренд загорать с помощью пива

05 июля 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Дерматологи советуют не загорать с помощью пива Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях пользователи рекомендуют новый способ приобретения ровного и безопасного загара с помощью пива. Однако врачи-дерматологи предупреждают о том, что использовать напиток для этого не стоит. Об этом удалось узнать URA.RU во время реализации совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейковой информации. В социальных сетях (в том числе в Tik-Tok) появился новый тренд. Люди советуют использовать пиво для того, чтобы получить ровный красивый загар. Они уверяют, что это дешевле, чем покупка spf-крема, эффективно и безопасно для здоровья. Однако врач-дерматолог из клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Екатерина Вертиева рассказала URA.RU, что это бесполезно: «Это какая-то жесткая желтая пресса. Я даже это отказываюсь комментировать. (…) Хмель коже ничего не делает. Святая крещенская вода работает так же». Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова солидарна с Вертиевой. «Это, конечно, не помогает», — сообщила она корреспонденту. URA.RU уже разоблачало фейки из сети, которые не только бесполезны, но даже опасны для здоровья. Главный нарколог УрФО Антон Поддубный рассказал агентству, что употребление мухоморов не помогает избавиться от вредных привычек, а только вредит здоровью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях пользователи рекомендуют новый способ приобретения ровного и безопасного загара с помощью пива. Однако врачи-дерматологи предупреждают о том, что использовать напиток для этого не стоит. Об этом удалось узнать URA.RU во время реализации совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейковой информации. В социальных сетях (в том числе в Tik-Tok) появился новый тренд. Люди советуют использовать пиво для того, чтобы получить ровный красивый загар. Они уверяют, что это дешевле, чем покупка spf-крема, эффективно и безопасно для здоровья. Однако врач-дерматолог из клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Екатерина Вертиева рассказала URA.RU, что это бесполезно: «Это какая-то жесткая желтая пресса. Я даже это отказываюсь комментировать. (…) Хмель коже ничего не делает. Святая крещенская вода работает так же». Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова солидарна с Вертиевой. «Это, конечно, не помогает», — сообщила она корреспонденту. URA.RU уже разоблачало фейки из сети, которые не только бесполезны, но даже опасны для здоровья. Главный нарколог УрФО Антон Поддубный рассказал агентству, что употребление мухоморов не помогает избавиться от вредных привычек, а только вредит здоровью.