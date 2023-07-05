Ozon ответил, как пытается остановить распространение менингита в Екатеринбурге

Ozon: в Екатеринбурге на складе все поверхности обрабатывают антисептиком и введен масочный режим

05 июля 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

На складе Ozon теперь регулярно проводятся медицинские осмотры сотрудников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге, где зафиксирована вспышка менингита, ввели масочный режим, все поверхности обрабатывают антисептиком, а также продолжается вакцинация сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании и уточнили, что все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, которые находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь. «Мы находимся на связи с Роспотребнадзором и соблюдаем все предписания надзорного органа. Чтобы исключить распространение инфекции, мы проводим вакцинацию для всех сотрудников склада, на данный момент вакцинировали уже более 100 человек. Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком», — сообщили представители компании. Кроме того, на складе в ближайшее время будет проведена общая дезинфекция. Также в центре появились регулярные медицинские осмотры: в случае, если у человека появляются признаки простуды, его не допускают к работе. В Ozon подтвердили, что получать заказы по-прежнему безопасно. «Менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности», — уточнили в пресс-службе. То же самое ранее сказали в свердловском Роспотребнадзоре. Вечером 5 июля стало известно, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора установили границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан, установлены и контактные лица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге, где зафиксирована вспышка менингита, ввели масочный режим, все поверхности обрабатывают антисептиком, а также продолжается вакцинация сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании и уточнили, что все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, которые находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь. «Мы находимся на связи с Роспотребнадзором и соблюдаем все предписания надзорного органа. Чтобы исключить распространение инфекции, мы проводим вакцинацию для всех сотрудников склада, на данный момент вакцинировали уже более 100 человек. Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком», — сообщили представители компании. Кроме того, на складе в ближайшее время будет проведена общая дезинфекция. Также в центре появились регулярные медицинские осмотры: в случае, если у человека появляются признаки простуды, его не допускают к работе. В Ozon подтвердили, что получать заказы по-прежнему безопасно. «Менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности», — уточнили в пресс-службе. То же самое ранее сказали в свердловском Роспотребнадзоре. Вечером 5 июля стало известно, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора установили границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан, установлены и контактные лица.