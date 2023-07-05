05 июля 2023
04 июля 2023

Иностранку заставили продать участок земли в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд удовлетворил исковые требования департамента Фото:

Суд заставил иностранку продать свою долю на земельный участок в Курганской области. С таким требованием выступил департамент имущественных и земельных отношений региона, говорится в материалах дела.

«Удовлетворить исковые требования департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Обязать ответчика продать на торгах принадлежащую ей долю на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в документе на сайте Притобольного районного суда.

Истец объяснил свои требования третьей статьей Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в которой говорится о том, что иностранные граждане, юридические лица и лица без гражданства могут обладать земельными участками только на праве аренды. Ответчик, в свою очередь, не отказалась от доли. Также женщина не пришла на судебное заседание, но знала о месте и времени его проведения.

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Суд заставил иностранку продать свою долю на земельный участок в Курганской области. С таким требованием выступил департамент имущественных и земельных отношений региона, говорится в материалах дела. «Удовлетворить исковые требования департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Обязать ответчика продать на торгах принадлежащую ей долю на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в документе на сайте Притобольного районного суда. Истец объяснил свои требования третьей статьей Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в которой говорится о том, что иностранные граждане, юридические лица и лица без гражданства могут обладать земельными участками только на праве аренды. Ответчик, в свою очередь, не отказалась от доли. Также женщина не пришла на судебное заседание, но знала о месте и времени его проведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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