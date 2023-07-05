Иностранку заставили продать участок земли в Курганской области

06 июля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил исковые требования департамента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд заставил иностранку продать свою долю на земельный участок в Курганской области. С таким требованием выступил департамент имущественных и земельных отношений региона, говорится в материалах дела. «Удовлетворить исковые требования департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Обязать ответчика продать на торгах принадлежащую ей долю на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в документе на сайте Притобольного районного суда. Истец объяснил свои требования третьей статьей Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в которой говорится о том, что иностранные граждане, юридические лица и лица без гражданства могут обладать земельными участками только на праве аренды. Ответчик, в свою очередь, не отказалась от доли. Также женщина не пришла на судебное заседание, но знала о месте и времени его проведения.

Суд заставил иностранку продать свою долю на земельный участок в Курганской области. С таким требованием выступил департамент имущественных и земельных отношений региона, говорится в материалах дела. «Удовлетворить исковые требования департамента имущественных и земельных отношений Курганской области. Обязать ответчика продать на торгах принадлежащую ей долю на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в документе на сайте Притобольного районного суда. Истец объяснил свои требования третьей статьей Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в которой говорится о том, что иностранные граждане, юридические лица и лица без гражданства могут обладать земельными участками только на праве аренды. Ответчик, в свою очередь, не отказалась от доли. Также женщина не пришла на судебное заседание, но знала о месте и времени его проведения.