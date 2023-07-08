08 июля 2023

Экипаж танка с челябинским двигателем получил медаль «За отвагу». Видео

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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, медаль за отвагу
Медали «За отвагу» были вручены за успешное отражение атаки Фото:
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска получил медали «За отвагу» за успешное отражение атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Тонкости операции раскрыл на видео командир танка, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Накануне боевики предприняли попытку штурма наших позиций. Огнем из танков Т-90М «Прорыв» наступление ВСУ было отражено, националисты отошли с большими потерями. За мужество и героизм, проявленные в ходе боя, все танкисты награждены медалями «За отвагу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что в этой местности сложно вести бои из-за ежедневного активного огневого противостояния, а также сложного рельефа местности. На противоположной стороне холма расположены вражеские позиции, а техниках работает между двумя мопками.

Ранее стало известно, что бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска оказали огненную поддержку мотострелковым подразделениям. Таким образом они обеспечили наступление российских войск.

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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска получил медали «За отвагу» за успешное отражение атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Тонкости операции раскрыл на видео командир танка, рассказали в пресс-службе Минобороны России. «Накануне боевики предприняли попытку штурма наших позиций. Огнем из танков Т-90М «Прорыв» наступление ВСУ было отражено, националисты отошли с большими потерями. За мужество и героизм, проявленные в ходе боя, все танкисты награждены медалями «За отвагу», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Минобороны РФ добавили, что в этой местности сложно вести бои из-за ежедневного активного огневого противостояния, а также сложного рельефа местности. На противоположной стороне холма расположены вражеские позиции, а техниках работает между двумя мопками. Ранее стало известно, что бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска оказали огненную поддержку мотострелковым подразделениям. Таким образом они обеспечили наступление российских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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