Медали «За отвагу» были вручены за успешное отражение атаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска получил медали «За отвагу» за успешное отражение атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Тонкости операции раскрыл на видео командир танка, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Накануне боевики предприняли попытку штурма наших позиций. Огнем из танков Т-90М «Прорыв» наступление ВСУ было отражено, националисты отошли с большими потерями. За мужество и героизм, проявленные в ходе боя, все танкисты награждены медалями «За отвагу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что в этой местности сложно вести бои из-за ежедневного активного огневого противостояния, а также сложного рельефа местности. На противоположной стороне холма расположены вражеские позиции, а техниках работает между двумя мопками.

Ранее стало известно, что бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска оказали огненную поддержку мотострелковым подразделениям. Таким образом они обеспечили наступление российских войск.