«Известия»: россиян хотят наказывать за пропаганду живодерства

06 июля 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Пропагандирующие жестокое обращение видеоролики также станут причиной штрафов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За пропаганду жестокого обращения с животными в России предложили штрафовать. Законопроект подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. «Предлагается ввести наказание за призывы к жестокому обращению с животными. За эти действия граждан предлагается штрафовать», — передают содержание соответствующей документации «Известия». Что касается размера штрафа, то предлагается ввести для граждан от пяти до 30 тысяч рублей или наказывать арестом на 15 суток. Должностным лицам предполагается штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тысяч. Во всех случаях предусматривается конфискация предмета административного правонарушения. Также предлагается ввести отдельное наказание за создание и распространение пропагандирующих жестокое обращение фото- и видеоматериалов, печатной продукции и аудиопродукции. А также дальнейшее их размещение в публичном доступе. Ранее также стало известно об инициативе конфисковать животных у живодеров. По словам первого заместителя председателя думского комитета по экологии Владимира Бурматова, содержание таких зверей в квартирах само по себе жестоко.

За пропаганду жестокого обращения с животными в России предложили штрафовать. Законопроект подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. «Предлагается ввести наказание за призывы к жестокому обращению с животными. За эти действия граждан предлагается штрафовать», — передают содержание соответствующей документации «Известия». Что касается размера штрафа, то предлагается ввести для граждан от пяти до 30 тысяч рублей или наказывать арестом на 15 суток. Должностным лицам предполагается штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тысяч. Во всех случаях предусматривается конфискация предмета административного правонарушения. Также предлагается ввести отдельное наказание за создание и распространение пропагандирующих жестокое обращение фото- и видеоматериалов, печатной продукции и аудиопродукции. А также дальнейшее их размещение в публичном доступе. Ранее также стало известно об инициативе конфисковать животных у живодеров. По словам первого заместителя председателя думского комитета по экологии Владимира Бурматова, содержание таких зверей в квартирах само по себе жестоко.