Боец СВО раскрыл частую причину гибели солдат

Боец СВО: солдаты часто гибнут из-за лени

06 июля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Если солдаты не ленились, то было бы меньше потерь, отметил Андрей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты часто гибнут в зоне спецоперации из-за того, что ленятся копать новые окопы при смене позиций. Об этом заявил доброволец по имени Андрей. «Бывало, люди ленились копать укрепления. Ведь мы часто меняем позиции, и иногда приходится работать лопатой каждый день. Если бы не ленились, то потерь было бы меньше», — заявил Андрей. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также призвал не расслабляться во время боевого дежурства. Россия уже больше года проводит специальную военную операцию. На данный момент Украина ведет контрнаступление. Однако она не смогла добиться существенных изменений линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что уговаривал европейских лидеров начать контрнаступление раньше. Однако оно началось лишь в начале июня. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, первый этап наступления не показал никакого результата, пишет RT.

Солдаты часто гибнут в зоне спецоперации из-за того, что ленятся копать новые окопы при смене позиций. Об этом заявил доброволец по имени Андрей. «Бывало, люди ленились копать укрепления. Ведь мы часто меняем позиции, и иногда приходится работать лопатой каждый день. Если бы не ленились, то потерь было бы меньше», — заявил Андрей. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также призвал не расслабляться во время боевого дежурства. Россия уже больше года проводит специальную военную операцию. На данный момент Украина ведет контрнаступление. Однако она не смогла добиться существенных изменений линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что уговаривал европейских лидеров начать контрнаступление раньше. Однако оно началось лишь в начале июня. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, первый этап наступления не показал никакого результата, пишет RT.