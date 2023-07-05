05 июля 2023

Губернатор Моор отошел от своих планов ради общения с тюменцами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство дворовой территории. Тюмень
Александр Моор пообщался с жителями двора Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор решил изменить график объезда территорий в Тюмени ради общения с жителями, чей двор сейчас активно благоустраивают. Горожане оценили проведенную работу и выразили благодарность властям, о чем рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Губернатор Моор решил лично пообщаться с жителями и запросил у них обратную связь по качеству благоустройства двора. Они дали положительную оценку и поблагодарили Моора и мэра Тюмени Руслана Кухарука за качественную работу», — передает корреспондент. Он также добавил, что после диалога прибежали подростки, которые попросили сфотографироваться с ними. Моор никому не отказал, все сделали селфи.

Ранее URA.RU сообщало, что в графике у главы региона также была улица Ленина, где проходит масштабная реконструкция с целью превращения объекта в место притяжения. Кроме того, он побывал в самой крупной школе Тюмени.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор решил изменить график объезда территорий в Тюмени ради общения с жителями, чей двор сейчас активно благоустраивают. Горожане оценили проведенную работу и выразили благодарность властям, о чем рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Губернатор Моор решил лично пообщаться с жителями и запросил у них обратную связь по качеству благоустройства двора. Они дали положительную оценку и поблагодарили Моора и мэра Тюмени Руслана Кухарука за качественную работу», — передает корреспондент. Он также добавил, что после диалога прибежали подростки, которые попросили сфотографироваться с ними. Моор никому не отказал, все сделали селфи. Ранее URA.RU сообщало, что в графике у главы региона также была улица Ленина, где проходит масштабная реконструкция с целью превращения объекта в место притяжения. Кроме того, он побывал в самой крупной школе Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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