Губернатор Моор отошел от своих планов ради общения с тюменцами. Фото, видео

06 июля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Александр Моор пообщался с жителями двора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор решил изменить график объезда территорий в Тюмени ради общения с жителями, чей двор сейчас активно благоустраивают. Горожане оценили проведенную работу и выразили благодарность властям, о чем рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Губернатор Моор решил лично пообщаться с жителями и запросил у них обратную связь по качеству благоустройства двора. Они дали положительную оценку и поблагодарили Моора и мэра Тюмени Руслана Кухарука за качественную работу», — передает корреспондент. Он также добавил, что после диалога прибежали подростки, которые попросили сфотографироваться с ними. Моор никому не отказал, все сделали селфи. Ранее URA.RU сообщало, что в графике у главы региона также была улица Ленина, где проходит масштабная реконструкция с целью превращения объекта в место притяжения. Кроме того, он побывал в самой крупной школе Тюмени.

Губернатор Тюменской области Александр Моор решил изменить график объезда территорий в Тюмени ради общения с жителями, чей двор сейчас активно благоустраивают. Горожане оценили проведенную работу и выразили благодарность властям, о чем рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Губернатор Моор решил лично пообщаться с жителями и запросил у них обратную связь по качеству благоустройства двора. Они дали положительную оценку и поблагодарили Моора и мэра Тюмени Руслана Кухарука за качественную работу», — передает корреспондент. Он также добавил, что после диалога прибежали подростки, которые попросили сфотографироваться с ними. Моор никому не отказал, все сделали селфи. Ранее URA.RU сообщало, что в графике у главы региона также была улица Ленина, где проходит масштабная реконструкция с целью превращения объекта в место притяжения. Кроме того, он побывал в самой крупной школе Тюмени.