Екатеринбуржцы массово отказываются забирать посылки с Ozon

Горожане боятся заразиться инфекцией, поэтому не забирают посылки Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жители Екатеринбурга отказываются забирать посылки с Ozon, где накануне в распределительном центре маркетплейса зафиксировали вспышку менингита. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Пришла посылка, но забирать ее пока опасно. Посмотрим, что дальше будет. Не хотелось бы заразиться такой серьезной болезнью, которая, между прочим, может привести к инвалидности или даже смерти», — делятся собеседники агентства.

Ранее URA.RU писало, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Всех сотрудников начали вакцинировать, а к происшествию подключились сотрудники Роспотребнадзора. Покупателей Ozon просят не беспокоиться за свои посылки на фоне вспышки менингита.