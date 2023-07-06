Кристина Горланова должна будет уйти с поста директора 10 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одной из возможных причин увольнения заведующей Уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Кристины Горлановой могли стать либеральные настроения музея и его руководства. Об этом URA.RU сообщило сразу три источника, близких к культурной сфере Екатеринбурга. Однако официальной версии увольнения Горлановой до сих пор нет.

«Московское руководство Пушкинского музея могло попросить уволиться Горланову из-за политики. Говорят, что, по их мнению, она придерживается либеральной повестки», — заявил собеседник агентства.

Другой источник подтверждает данную мысль и сообщает, что об отставке Горлановой сообщили после того, как ее заметили в июне на приеме, который организовала посол Великобритании в России Дебора Джейн Броннерт. При этом в самом музее корреспонденту URA.RU заявили, что до сих пор не могут добиться от московского руководства официальной причины увольнения.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Пушкинский музей. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее стало известно, что заведующая Уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Кристина Горланова покидает свой пост вместе с командой. Также коллектив обратился к Минкультуры РФ, где выразил свое несогласие с такой кадровой политикой, но уточнил, что готов продолжить работу с Пушкинским музеем, если новое руководство будет считаться с интересами сотрудников.

Именно эта встреча с послом Великобритании в России Деборой Джейн Броннерт могла стать причиной увольнения Горлановой Фото: читатель URA.RU