05 июля 2023

На фестивале лени пермяки устроят пижамную вечеринку и лежачие игры

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Подушка — подходящий атрибут для фестиваля лени Фото:

День лени официально устроят в Соликамске на севере Пермского края. На фестиваль «ЛеньДень» гостей приглашают в пижамах, а пришедших ждет масса ленивых занятий и презентация СПА-салонов, сообщают в мэрии Соликамска. Завершится праздник безделья пижамной вечеринкой.

«Каждому пришедшему на событие в пижаме — приятный сувенир в подарок! Завершением „ленивого“ дня станет настоящая „Пижамная вечеринка“, с просмотром фильма и вкусняшками. Всех гостей ждут необычные фотозоны, расслабляющий чай на русских травах, много музыки, отличного настроения и улыбок», — говорится на странице администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте». Организаторы отмечают, что на фестивале устроят и игры, но они будут спокойными — играть в них можно сидя, лежа, ползком и совсем без движения.

«ЛеньДень» пройдет в Соликамске 15 июля на территории ДК «Прикамье». Ранее URA.RU рассказывало, что выходные середины июля можно провести и более активно. В деревне Неволино пройдет фестиваль рыбалки «Еловская рыбка», в окрестностях Белогорского монастыря на White fest ждут любителей спорта, а в Перми на берегу Мулянки состоится рок-фестиваль.

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День лени официально устроят в Соликамске на севере Пермского края. На фестиваль «ЛеньДень» гостей приглашают в пижамах, а пришедших ждет масса ленивых занятий и презентация СПА-салонов, сообщают в мэрии Соликамска. Завершится праздник безделья пижамной вечеринкой. «Каждому пришедшему на событие в пижаме — приятный сувенир в подарок! Завершением „ленивого“ дня станет настоящая „Пижамная вечеринка“, с просмотром фильма и вкусняшками. Всех гостей ждут необычные фотозоны, расслабляющий чай на русских травах, много музыки, отличного настроения и улыбок», — говорится на странице администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте». Организаторы отмечают, что на фестивале устроят и игры, но они будут спокойными — играть в них можно сидя, лежа, ползком и совсем без движения. «ЛеньДень» пройдет в Соликамске 15 июля на территории ДК «Прикамье». Ранее URA.RU рассказывало, что выходные середины июля можно провести и более активно. В деревне Неволино пройдет фестиваль рыбалки «Еловская рыбка», в окрестностях Белогорского монастыря на White fest ждут любителей спорта, а в Перми на берегу Мулянки состоится рок-фестиваль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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