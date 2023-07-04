В Пермском крае пройдет забег с божьим благословением

Пермская епархия дала благословение на проведение спортивного фестиваля White fest, который пройдет в окрестностях Белогорского монастыря. Перед стартом забегов и велозаездов проведут молебен на начало доброго дня, сообщают организаторы соревнований в telegram-канале «Permrunners».
«В этом году Пермская епархия дала нам особое благословение на проведение фестиваля и активно помогает нам в организации. Так, в 7:45 перед стартом забегов и велогонки пройдет молебен на начало доброго дня с исполняющим обязанности наместника Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря иеромонахом Гурием», — сообщают организаторы.
Спортивный фестиваль White fest состоится 15 и 16 июля. Старт забегов и велозаездов будет расположен в селе Бым Кунгурского района. Там же в пруду пройдут соревнования по плаванию, а вечером на поляне выступят с концертом пермские группы. Финишируют спортсмены на Белой горе.
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