В Пермском крае пройдет забег с божьим благословением

Пермская епархия благословила проведение спортивного фестиваля на Белой горе
© Служба новостей «URA.RU»
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Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Пермь, храм, вера, монастырь, религия, православие
Финиш забега будет у Белогорского монастыря Фото:

Пермская епархия дала благословение на проведение спортивного фестиваля White fest, который пройдет в окрестностях Белогорского монастыря. Перед стартом забегов и велозаездов проведут молебен на начало доброго дня, сообщают организаторы соревнований в telegram-канале «Permrunners».

«В этом году Пермская епархия дала нам особое благословение на проведение фестиваля и активно помогает нам в организации. Так, в 7:45 перед стартом забегов и велогонки пройдет молебен на начало доброго дня с исполняющим обязанности наместника Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря иеромонахом Гурием», — сообщают организаторы.

Спортивный фестиваль White fest состоится 15 и 16 июля. Старт забегов и велозаездов будет расположен в селе Бым Кунгурского района. Там же в пруду пройдут соревнования по плаванию, а вечером на поляне выступят с концертом пермские группы. Финишируют спортсмены на Белой горе.

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Пермская епархия дала благословение на проведение спортивного фестиваля White fest, который пройдет в окрестностях Белогорского монастыря. Перед стартом забегов и велозаездов проведут молебен на начало доброго дня, сообщают организаторы соревнований в telegram-канале «Permrunners». «В этом году Пермская епархия дала нам особое благословение на проведение фестиваля и активно помогает нам в организации. Так, в 7:45 перед стартом забегов и велогонки пройдет молебен на начало доброго дня с исполняющим обязанности наместника Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря иеромонахом Гурием», — сообщают организаторы. Спортивный фестиваль White fest состоится 15 и 16 июля. Старт забегов и велозаездов будет расположен в селе Бым Кунгурского района. Там же в пруду пройдут соревнования по плаванию, а вечером на поляне выступят с концертом пермские группы. Финишируют спортсмены на Белой горе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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