В Пермском крае рыбачки устроят дефиле в одежде от сельской швейной фабрики

На фестивале «Еловская рыбка» в Пермском крае пройдет конкурс красоты среди любительниц рыбной ловли и подруг и родственниц рыбаков. Участницам предстоит пройти несколько творческих испытаний, среди которых и дефиле в одежде от Еловской швейной фабрики, рассказали организаторы.
«Среди претенденток будут проводиться разные творческие испытания, одно из них — дефиле рыбачек в одежде от ООО „Еловская швейная фабрика“. В конкурсе могут участвовать женщины, которые рыбачат сами, а также те, у кого в семье есть рыбак — муж, сын, отец. Возраст участниц — не менее 16 лет», — сообщается на странице Еловского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, на фестивале пройдут соревнования на звание лучшего рыбака в нескольких номинациях, в том числе, в ночной ловле сома. Гостей праздника также ждут ярмарка, детские площадки, концерт. Фестиваль «Еловская рыбка» состоится 15 июля в деревне Неволино Еловского муниципального округа.
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