Минздрав нашел решение для Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга

Свердловский минздрав предложил Мише Бахтину со СМА пройти консилиум в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи на консилиуме должны выбрать тактику лечения маленького Миши (архивное фото) Фото:

Маленький екатеринбуржец Миша Бахтин, страдающий спинально-мышечной атрофией (СМА), поедет с родителями на врачебный консилиум в Москву. Также ребенку свердловский минздрав закупит лекарство «Рисдиплам». Об этом URA.RU рассказала представитель семьи Юлия Липинская.

«В свердловском минздраве прошло совещание по лечению Миши Бахтина. Была определена тактика лечения, в частности, ребенку разрешили принимать „Рисдиплам“. Раньше препарат приобретался за счет благотворительных фондов, а теперь его будет закупать наш минздрав», — пояснила Липинская.

Она добавила, что на совещании было принято и другое важное решение — Миша вместе с родителями отправится на врачебный консилиум в Москву. Между тем, главная проблема, из-за которой недавно отец Миша Бахтина выходил на пикет, не решена.

Родители требуют поставить ребенку препарат «Спинраза», однако свердловские врачи не идут на такой шаг. Ранее мальчик принимал другое, самое дорогое в мире лекарство — «Золгенсма». Совместимость этих двух препаратов не изучена и может привести к тяжелым последствиям.

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Маленький екатеринбуржец Миша Бахтин, страдающий спинально-мышечной атрофией (СМА), поедет с родителями на врачебный консилиум в Москву. Также ребенку свердловский минздрав закупит лекарство «Рисдиплам». Об этом URA.RU рассказала представитель семьи Юлия Липинская. «В свердловском минздраве прошло совещание по лечению Миши Бахтина. Была определена тактика лечения, в частности, ребенку разрешили принимать „Рисдиплам“. Раньше препарат приобретался за счет благотворительных фондов, а теперь его будет закупать наш минздрав», — пояснила Липинская. Она добавила, что на совещании было принято и другое важное решение — Миша вместе с родителями отправится на врачебный консилиум в Москву. Между тем, главная проблема, из-за которой недавно отец Миша Бахтина выходил на пикет, не решена. Родители требуют поставить ребенку препарат «Спинраза», однако свердловские врачи не идут на такой шаг. Ранее мальчик принимал другое, самое дорогое в мире лекарство — «Золгенсма». Совместимость этих двух препаратов не изучена и может привести к тяжелым последствиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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