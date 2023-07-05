05 июля 2023

Челябинский губернатор посетил стройку реабилитационного центра для бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер поручил побыстрее закончить строительство объекта Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июля посетил строящийся реабилитационный центр для бойцов, вернувшихся с СВО. Как написал глава региона в социальных сетях, здание почти готово к приему.

«Здание в высокой степени готовности. За лето планируем завершить работы и полностью оснастить всем оборудованием», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам губернатора, в центре бойцы и их семьи смогут получить любую помощь. Специалисты — соцработники, инструкторы, психологи — сделают все, чтобы вернуть их к полноценной жизни. Текслер поставил задачу сдать объект в оговоренные сроки. Реабилитационный центр нужно запустить как можно скорее.

Это уже второй реабилитационный центр для военнослужащих в области. Первый начал свою работу в марте. Он открылся на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья» и должен помочь участника СВО и их семьям. Им предоставляется вся необходимая медицинская, социальная и юридическая помощь.

В здании центра расположится также фонд «Защитники Отечества»
В здании центра расположится также фонд «Защитники Отечества»
Фото:
Алексей Текслер оценил темпы строительства объекта
Алексей Текслер оценил темпы строительства объекта
Фото:
Глава региона поручить закончить строительство в срок
Глава региона поручить закончить строительство в срок
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июля посетил строящийся реабилитационный центр для бойцов, вернувшихся с СВО. Как написал глава региона в социальных сетях, здание почти готово к приему. «Здание в высокой степени готовности. За лето планируем завершить работы и полностью оснастить всем оборудованием», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, в центре бойцы и их семьи смогут получить любую помощь. Специалисты — соцработники, инструкторы, психологи — сделают все, чтобы вернуть их к полноценной жизни. Текслер поставил задачу сдать объект в оговоренные сроки. Реабилитационный центр нужно запустить как можно скорее. Это уже второй реабилитационный центр для военнослужащих в области. Первый начал свою работу в марте. Он открылся на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья» и должен помочь участника СВО и их семьям. Им предоставляется вся необходимая медицинская, социальная и юридическая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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