Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июля посетил строящийся реабилитационный центр для бойцов, вернувшихся с СВО. Как написал глава региона в социальных сетях, здание почти готово к приему.
«Здание в высокой степени готовности. За лето планируем завершить работы и полностью оснастить всем оборудованием», — написал Текслер в своем telegram-канале.
По словам губернатора, в центре бойцы и их семьи смогут получить любую помощь. Специалисты — соцработники, инструкторы, психологи — сделают все, чтобы вернуть их к полноценной жизни. Текслер поставил задачу сдать объект в оговоренные сроки. Реабилитационный центр нужно запустить как можно скорее.
Это уже второй реабилитационный центр для военнослужащих в области. Первый начал свою работу в марте. Он открылся на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья» и должен помочь участника СВО и их семьям. Им предоставляется вся необходимая медицинская, социальная и юридическая помощь.
В здании центра расположится также фонд «Защитники Отечества»
Фото: Алексей Текслер в telegram
Алексей Текслер оценил темпы строительства объекта
Фото: Алексей Текслер в telegram
Глава региона поручить закончить строительство в срок
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июля посетил строящийся реабилитационный центр для бойцов, вернувшихся с СВО. Как написал глава региона в социальных сетях, здание почти готово к приему. «Здание в высокой степени готовности. За лето планируем завершить работы и полностью оснастить всем оборудованием», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, в центре бойцы и их семьи смогут получить любую помощь. Специалисты — соцработники, инструкторы, психологи — сделают все, чтобы вернуть их к полноценной жизни. Текслер поставил задачу сдать объект в оговоренные сроки. Реабилитационный центр нужно запустить как можно скорее. Это уже второй реабилитационный центр для военнослужащих в области. Первый начал свою работу в марте. Он открылся на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья» и должен помочь участника СВО и их семьям. Им предоставляется вся необходимая медицинская, социальная и юридическая помощь.