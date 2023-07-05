Челябинский губернатор посетил стройку реабилитационного центра для бойцов СВО. Фото

06 июля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил побыстрее закончить строительство объекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июля посетил строящийся реабилитационный центр для бойцов, вернувшихся с СВО. Как написал глава региона в социальных сетях, здание почти готово к приему. «Здание в высокой степени готовности. За лето планируем завершить работы и полностью оснастить всем оборудованием», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, в центре бойцы и их семьи смогут получить любую помощь. Специалисты — соцработники, инструкторы, психологи — сделают все, чтобы вернуть их к полноценной жизни. Текслер поставил задачу сдать объект в оговоренные сроки. Реабилитационный центр нужно запустить как можно скорее. Это уже второй реабилитационный центр для военнослужащих в области. Первый начал свою работу в марте. Он открылся на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья» и должен помочь участника СВО и их семьям. Им предоставляется вся необходимая медицинская, социальная и юридическая помощь. В здании центра расположится также фонд «Защитники Отечества» Фото: Алексей Текслер в telegram Алексей Текслер оценил темпы строительства объекта Фото: Алексей Текслер в telegram Глава региона поручить закончить строительство в срок Фото: Алексей Текслер в telegram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 июля посетил строящийся реабилитационный центр для бойцов, вернувшихся с СВО. Как написал глава региона в социальных сетях, здание почти готово к приему. «Здание в высокой степени готовности. За лето планируем завершить работы и полностью оснастить всем оборудованием», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, в центре бойцы и их семьи смогут получить любую помощь. Специалисты — соцработники, инструкторы, психологи — сделают все, чтобы вернуть их к полноценной жизни. Текслер поставил задачу сдать объект в оговоренные сроки. Реабилитационный центр нужно запустить как можно скорее. Это уже второй реабилитационный центр для военнослужащих в области. Первый начал свою работу в марте. Он открылся на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья» и должен помочь участника СВО и их семьям. Им предоставляется вся необходимая медицинская, социальная и юридическая помощь.