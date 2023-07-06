Мэр Екатеринбурга отреагировал на уголовное дело депутата из враждебной фракции

Глава Екатеринбурга: судьбу депутата Чачина решат на конференции «Единой России»

06 июля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

По данным Алексея Орлова (на фото), статуса в уголовном деле у Чачина пока нет Фото: Московец Илья © URA.RU Судьбу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), якобы попавшего под уголовное дело, скорее всего, обсудят на партконференции «Единой России» через несколько часов. Об этом URA.RU заявил глава города Алексей Орлов, комментируя скандал. Об уголовном деле агентство рассказало накануне вечером. «Я считаю, что, если уж такая публикация появилась, нет дыма без огня. Но, пока человек не осужден, он никак не ограничен в избирательных правах. Здесь уже, наверное, партийная этика [должна работать]. Сегодня будет конференция. Я полагаю, что там этот вопрос будет подниматься. Я еще подробностей не знаю, так ли это на самом деле (имеется в виду действительно ли возбуждено дело — прим. ред.) — это все-таки компетенция следственных органов. Если действительно возбуждено уголовное дело, оно фигурантное или бесфигурантное, тоже важно понимать. У человека пока статуса в уголовном деле нет никакого, насколько я знаю», — сказал Орлов. Новость по теме Куйвашев снимает с выборов в Екатеринбурге депутата из-за уголовного дела Ранее источник URA.RU, близкий к горадминистрации, делился, что претензии силовиков к Чачину могут быть связан с его строительным бизнесом., при этом сам политик утверждает, что никакого дела нет. По данным агентства, губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал Чачину сняться с выборов. Написал ли он соответствующее заявление, Орлов не в курсе. Весной губернатор поддержал Чачина на праймериз ЕР в округе №12, и тот победил. Второе место заняла директор элитной гимназии №54 Галина Панькова. Мэрия хотела бы видеть в новом созыве думы ее, а не Чачина — из-за его контактов с Кочетковым и его окружением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судьбу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), якобы попавшего под уголовное дело, скорее всего, обсудят на партконференции «Единой России» через несколько часов. Об этом URA.RU заявил глава города Алексей Орлов, комментируя скандал. Об уголовном деле агентство рассказало накануне вечером. «Я считаю, что, если уж такая публикация появилась, нет дыма без огня. Но, пока человек не осужден, он никак не ограничен в избирательных правах. Здесь уже, наверное, партийная этика [должна работать]. Сегодня будет конференция. Я полагаю, что там этот вопрос будет подниматься. Я еще подробностей не знаю, так ли это на самом деле (имеется в виду действительно ли возбуждено дело — прим. ред.) — это все-таки компетенция следственных органов. Если действительно возбуждено уголовное дело, оно фигурантное или бесфигурантное, тоже важно понимать. У человека пока статуса в уголовном деле нет никакого, насколько я знаю», — сказал Орлов. Ранее источник URA.RU, близкий к горадминистрации, делился, что претензии силовиков к Чачину могут быть связан с его строительным бизнесом., при этом сам политик утверждает, что никакого дела нет. По данным агентства, губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал Чачину сняться с выборов. Написал ли он соответствующее заявление, Орлов не в курсе. Весной губернатор поддержал Чачина на праймериз ЕР в округе №12, и тот победил. Второе место заняла директор элитной гимназии №54 Галина Панькова. Мэрия хотела бы видеть в новом созыве думы ее, а не Чачина — из-за его контактов с Кочетковым и его окружением.