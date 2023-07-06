Захарова раскритиковала США за использование ЮНЕСКО против Китая

Официальный представитель МИД РФ Захарова: США продвигают фобию ко всему китайскому

06 июля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

США открыто говорят о противодействии Китаю Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заявления США о том, что они возвращаются в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) ради противодействия влиянию Китая носят синофобский характер. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «США напрямую увязали решение о восстановлении членства в ЮНЕСКО с намерением противодействовать влиянию Китая. Это навязывание синофобии (боязнь всего китайского — прим. URA.RU) и использование существующих механизмов для противодействия кому-то. Так не должно быть. Страна должна входить в организацию с конструктивными намерениям. Это противоречит принципам ЮНЕСКО, которая создавалась для продвижения мира и сотрудничества», — сказала Мария Захарова. В 2011 году Соединенные Штаты перестали платить членские взносы в организацию, а спустя шесть лет вышли из ЮНЕСКО. В Вашингтоне объяснили это «пропалестинскими взглядами» учреждения. В июне 2023 года США свое членство восстановили.

Заявления США о том, что они возвращаются в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) ради противодействия влиянию Китая носят синофобский характер. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «США напрямую увязали решение о восстановлении членства в ЮНЕСКО с намерением противодействовать влиянию Китая. Это навязывание синофобии (боязнь всего китайского — прим. URA.RU) и использование существующих механизмов для противодействия кому-то. Так не должно быть. Страна должна входить в организацию с конструктивными намерениям. Это противоречит принципам ЮНЕСКО, которая создавалась для продвижения мира и сотрудничества», — сказала Мария Захарова. В 2011 году Соединенные Штаты перестали платить членские взносы в организацию, а спустя шесть лет вышли из ЮНЕСКО. В Вашингтоне объяснили это «пропалестинскими взглядами» учреждения. В июне 2023 года США свое членство восстановили.