Захарова раскритиковала США за использование ЮНЕСКО против Китая

Официальный представитель МИД РФ Захарова: США продвигают фобию ко всему китайскому
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китайская народная республика. КНР.Пермь, китайцы, кнр, китай, азиатская кухня, китайская еда, лапша быстрого приготовления, дошик
США открыто говорят о противодействии Китаю Фото:

Заявления США о том, что они возвращаются в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) ради противодействия влиянию Китая носят синофобский характер. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU.

«США напрямую увязали решение о восстановлении членства в ЮНЕСКО с намерением противодействовать влиянию Китая. Это навязывание синофобии (боязнь всего китайского — прим. URA.RU) и использование существующих механизмов для противодействия кому-то. Так не должно быть. Страна должна входить в организацию с конструктивными намерениям. Это противоречит принципам ЮНЕСКО, которая создавалась для продвижения мира и сотрудничества», — сказала Мария Захарова.

В 2011 году Соединенные Штаты перестали платить членские взносы в организацию, а спустя шесть лет вышли из ЮНЕСКО. В Вашингтоне объяснили это «пропалестинскими взглядами» учреждения. В июне 2023 года США свое членство восстановили.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления США о том, что они возвращаются в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) ради противодействия влиянию Китая носят синофобский характер. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «США напрямую увязали решение о восстановлении членства в ЮНЕСКО с намерением противодействовать влиянию Китая. Это навязывание синофобии (боязнь всего китайского — прим. URA.RU) и использование существующих механизмов для противодействия кому-то. Так не должно быть. Страна должна входить в организацию с конструктивными намерениям. Это противоречит принципам ЮНЕСКО, которая создавалась для продвижения мира и сотрудничества», — сказала Мария Захарова. В 2011 году Соединенные Штаты перестали платить членские взносы в организацию, а спустя шесть лет вышли из ЮНЕСКО. В Вашингтоне объяснили это «пропалестинскими взглядами» учреждения. В июне 2023 года США свое членство восстановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...