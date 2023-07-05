05 июля 2023

России удалось обменять двух солдат из ХМАО, побывавших в украинском плену

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое югорчан вернулись в Россию из плена Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

России удалось обменять двух солдат из ХМАО, побывавших в украинском плену. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

«Сегодня освобождено из плена 45 российских солдат. Среди них двое наших, югорских, ребят — один из Нижневартовска, второй из Кондинского района. Мы приложили огромные усилия, чтобы их освободили, и обмен состоялся», — рассказала Стребкова.

По словам омбудсмена, всех освобожденных доставят в медицинские учреждения Минобороны. Там им будет оказана вся необходимая помощь, включая психологическую. Подробности о состоянии югорчан, побывавших в плену, уточняются. Есть ли в списке жители других регионов УрФО, пока неизвестно.

Ранее URA.RU сообщало о возвращении пленного бойца из ХМАО в Россию. Его удалось обменять в начале апреля.

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России удалось обменять двух солдат из ХМАО, побывавших в украинском плену. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «Сегодня освобождено из плена 45 российских солдат. Среди них двое наших, югорских, ребят — один из Нижневартовска, второй из Кондинского района. Мы приложили огромные усилия, чтобы их освободили, и обмен состоялся», — рассказала Стребкова. По словам омбудсмена, всех освобожденных доставят в медицинские учреждения Минобороны. Там им будет оказана вся необходимая помощь, включая психологическую. Подробности о состоянии югорчан, побывавших в плену, уточняются. Есть ли в списке жители других регионов УрФО, пока неизвестно. Ранее URA.RU сообщало о возвращении пленного бойца из ХМАО в Россию. Его удалось обменять в начале апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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