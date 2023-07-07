Метеоролог назвал, в каких регионах России будет взрыв жары

Метеоролог Шувалов: на Урал придет жара до 41 градуса

07 июля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

В воскресенье в Оренбурге до +41 градуса, в Тюмени до +37, отметил Александр Шувалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Взрыв жары до +36, +41 градуса ожидается в выходные в Оренбурге, Омске, Тюмени, Магнитогорске, Екатеринбурге и Челябинске. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Та жара, что установилась в Нижнем Поволжье, в Краснодарском и Ставропольском крае, там температура в предыдущие дни достигала +37, +38 градусов, дальше направляется на северо-восток. На юге похолодает. Начиная с воскресенья, ожидается взрыв жары в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Там до + 36 градусов. Это воскресенье, понедельник, вторник. В Оренбург +40, +41 градус, в Тюмени до +36, +37. Тоже самое Омск. Вот этот весь регион, то есть Средний, Южный Урал, который будет опален жарой по самое не балуй», — подчеркнул Александр Шувалов. При этом, по словам метеоролога, в центральную Россию придут дожди. «Уже завтра с утра 7 июля пойдут грозовые дожди в Москве, придут шквалы. Жару смоет, как будто ее и не было. Центральная Россия будет отдыхать от жары, и не просто отдыхать, так как довольно ощутимо температура понизится, где-то до +18, +23 градусов. Это Москва, Санкт-Петербург, Тула, Рязань, Владимир, Ярославль, Кострома. Только к концу следующей недели, может, опять наберем сил и рванем вверх. В Якутии тоже двойственная ситуация. Там уже понизилась температура, будет где-то + 23, +25 градусов. Но потом опять ожидается гребень высокого давления, опять много солнца и опять температура полезет выше +30 градусов. При отсутствии сколько-нибудь значимых осадков — это постоянная угроза лесных пожаров», — добавил Шувалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взрыв жары до +36, +41 градуса ожидается в выходные в Оренбурге, Омске, Тюмени, Магнитогорске, Екатеринбурге и Челябинске. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Та жара, что установилась в Нижнем Поволжье, в Краснодарском и Ставропольском крае, там температура в предыдущие дни достигала +37, +38 градусов, дальше направляется на северо-восток. На юге похолодает. Начиная с воскресенья, ожидается взрыв жары в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Там до + 36 градусов. Это воскресенье, понедельник, вторник. В Оренбург +40, +41 градус, в Тюмени до +36, +37. Тоже самое Омск. Вот этот весь регион, то есть Средний, Южный Урал, который будет опален жарой по самое не балуй», — подчеркнул Александр Шувалов. При этом, по словам метеоролога, в центральную Россию придут дожди. «Уже завтра с утра 7 июля пойдут грозовые дожди в Москве, придут шквалы. Жару смоет, как будто ее и не было. Центральная Россия будет отдыхать от жары, и не просто отдыхать, так как довольно ощутимо температура понизится, где-то до +18, +23 градусов. Это Москва, Санкт-Петербург, Тула, Рязань, Владимир, Ярославль, Кострома. Только к концу следующей недели, может, опять наберем сил и рванем вверх. В Якутии тоже двойственная ситуация. Там уже понизилась температура, будет где-то + 23, +25 градусов. Но потом опять ожидается гребень высокого давления, опять много солнца и опять температура полезет выше +30 градусов. При отсутствии сколько-нибудь значимых осадков — это постоянная угроза лесных пожаров», — добавил Шувалов.