Зеленский посчитал, что поставки оружия Украине уменьшили масштаб конфликта

06 июля 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Обвинение Украины в эскалации Владимир Зеленский назвал «абсурдом» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки оружия со стороны Запада Украине не привели к эскалации конфликта с Россией. Такую точку зрения выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, поставки якобы даже «уменьшили масштаб конфликта». «Мы смогли существенно уменьшить масштаб этого конфликта. Прежде всего благодаря оружию, которое мы получаем», — рассказал Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина». По словам Зеленского, обвинения Украины в эскалации являются «абсурдными утверждениями». Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву, передает RT. Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что Запад использует Украину как антироссийский плацдарм, пишет «Национальная служба новостей». При этом США хотят поставить Киеву запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. Бомбы такого типа зачастую разрываются после попадания в тело человека, что приводит к инвалидности.

Поставки оружия со стороны Запада Украине не привели к эскалации конфликта с Россией. Такую точку зрения выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, поставки якобы даже «уменьшили масштаб конфликта». «Мы смогли существенно уменьшить масштаб этого конфликта. Прежде всего благодаря оружию, которое мы получаем», — рассказал Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина». По словам Зеленского, обвинения Украины в эскалации являются «абсурдными утверждениями». Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву, передает RT. Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что Запад использует Украину как антироссийский плацдарм, пишет «Национальная служба новостей». При этом США хотят поставить Киеву запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. Бомбы такого типа зачастую разрываются после попадания в тело человека, что приводит к инвалидности.