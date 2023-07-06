РИАН: новый российский дрон-камикадзе «Овод» применили в сумерках против ВСУ

07 июля 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Коптер был оснащен боевой частью ОГ-7В Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В зоне СВО успешно применили новый российский БПЛА «Овод». Удар был нанесен по Украинским военным в темное время суток, сообщает офицер группировки войск «Юг» вооруженных сил России. «Новый российский FPV-дрон камикадзе „Овод“ был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту украинских боевиков», — рассказал собеседник в интервью РИА Новости. Он уточнил, что дрон залетел на три километра вглубь территории врага. Удар наносился по заранее установленной цели. Сообщается, что, несмотря на плохое освещение, удаленность от оператора и существенное воздействие радиопомехами со стороны ВС Украины, дрон успешно поразил цель. Коптер был оснащен боевой частью ОГ-7В. Ранее сообщалось, что минобрнауки планирует потратить из федерального бюджета 49 миллиардов рублей на разработку дронов. Федеральный проект планируется реализовать к 2030 году.

В зоне СВО успешно применили новый российский БПЛА «Овод». Удар был нанесен по Украинским военным в темное время суток, сообщает офицер группировки войск «Юг» вооруженных сил России. «Новый российский FPV-дрон камикадзе „Овод“ был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту украинских боевиков», — рассказал собеседник в интервью РИА Новости. Он уточнил, что дрон залетел на три километра вглубь территории врага. Удар наносился по заранее установленной цели. Сообщается, что, несмотря на плохое освещение, удаленность от оператора и существенное воздействие радиопомехами со стороны ВС Украины, дрон успешно поразил цель. Коптер был оснащен боевой частью ОГ-7В. Ранее сообщалось, что минобрнауки планирует потратить из федерального бюджета 49 миллиардов рублей на разработку дронов. Федеральный проект планируется реализовать к 2030 году.