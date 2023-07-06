06 июля 2023

РИАН: новый российский дрон-камикадзе «Овод» применили в сумерках против ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Коптер был оснащен боевой частью ОГ-7В Фото:

В зоне СВО успешно применили новый российский БПЛА «Овод». Удар был нанесен по Украинским военным в темное время суток, сообщает офицер группировки войск «Юг» вооруженных сил России.

«Новый российский FPV-дрон камикадзе „Овод“ был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту украинских боевиков», — рассказал собеседник в интервью РИА Новости. Он уточнил, что дрон залетел на три километра вглубь территории врага. Удар наносился по заранее установленной цели.

Сообщается, что, несмотря на плохое освещение, удаленность от оператора и существенное воздействие радиопомехами со стороны ВС Украины, дрон успешно поразил цель. Коптер был оснащен боевой частью ОГ-7В.

Ранее сообщалось, что минобрнауки планирует потратить из федерального бюджета 49 миллиардов рублей на разработку дронов. Федеральный проект планируется реализовать к 2030 году.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне СВО успешно применили новый российский БПЛА «Овод». Удар был нанесен по Украинским военным в темное время суток, сообщает офицер группировки войск «Юг» вооруженных сил России. «Новый российский FPV-дрон камикадзе „Овод“ был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту украинских боевиков», — рассказал собеседник в интервью РИА Новости. Он уточнил, что дрон залетел на три километра вглубь территории врага. Удар наносился по заранее установленной цели. Сообщается, что, несмотря на плохое освещение, удаленность от оператора и существенное воздействие радиопомехами со стороны ВС Украины, дрон успешно поразил цель. Коптер был оснащен боевой частью ОГ-7В. Ранее сообщалось, что минобрнауки планирует потратить из федерального бюджета 49 миллиардов рублей на разработку дронов. Федеральный проект планируется реализовать к 2030 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...