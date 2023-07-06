06 июля 2023

Узбекистан захотел удвоить число авиарейсов с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Россию и Узбекистан связывают 160 рейсов в неделю Фото:

Агентство гражданской авиации Узбекистана (Узавиация) захотело вдвое увеличить количество рейсов в Россию. Частота авиасообщения может вырасти между Москвой и Ташкентом, Санкт-Петербургом и Ташкентом.

«Узавиация хочет удвоить количество еженедельных рейсов между столицами, увеличив их с 25 до 50. Частоты между Санкт-Петербургом и Ташкентом предлагается увеличить с 7 до 14 в неделю с каждой стороны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

Уточняется, что направление Москва-Ташкент обслуживают «Аэрофлот», Uzbekistan Airways, UTair, Uzbekistan Airways Express, Qanot Sharq и другие. В Узбекистан также можно улететь из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Краснодара, всего 160 рейсов в неделю. Подчеркивается, что в Минтрансе России информацию об увеличении числа рейсов не комментируют.

Ранее авиакомпания Georgian Airways открыла прямые рейсы из Грузии в Россию. Это вызвало недовольство грузинской оппозиции.

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Агентство гражданской авиации Узбекистана (Узавиация) захотело вдвое увеличить количество рейсов в Россию. Частота авиасообщения может вырасти между Москвой и Ташкентом, Санкт-Петербургом и Ташкентом. «Узавиация хочет удвоить количество еженедельных рейсов между столицами, увеличив их с 25 до 50. Частоты между Санкт-Петербургом и Ташкентом предлагается увеличить с 7 до 14 в неделю с каждой стороны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний. Уточняется, что направление Москва-Ташкент обслуживают «Аэрофлот», Uzbekistan Airways, UTair, Uzbekistan Airways Express, Qanot Sharq и другие. В Узбекистан также можно улететь из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Краснодара, всего 160 рейсов в неделю. Подчеркивается, что в Минтрансе России информацию об увеличении числа рейсов не комментируют. Ранее авиакомпания Georgian Airways открыла прямые рейсы из Грузии в Россию. Это вызвало недовольство грузинской оппозиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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