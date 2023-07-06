06 июля 2023

NDP: украинские беженцы за деньги участвовали в массовых беспорядках во Франции

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, франция, ограждения, протест
Во Франции прошли массовые протесты Фото:

Украинские беженцы принимали активное участие в массовых беспорядках во Франции за деньги. Об этом рассказал обозреватель Макер Галаш в своей статье для Niezalezny Dziennik Polityczny.

«Во время беспорядков во Франции украинцы принимают активное участие в так называемых „проплаченных боях“. Иными словами, бывшие участники Майдана готовы за деньги принять любую сторону конфликта, но деструктивная сторона, конечно, более привлекательна для любого бандеровского активиста», — написал автор статьи.

2 июля во Франции начались массовые протесты после убийства темнокожего подростка местной полицией. Это привело к возникновению беспорядков на улицах. Протестующие совершили покушение на семью французского мэра. Дошло до того, что протесты перекинулись на Швейцарию и Бельгию. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пик беспорядков пройден, пишет RT.

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Украинские беженцы принимали активное участие в массовых беспорядках во Франции за деньги. Об этом рассказал обозреватель Макер Галаш в своей статье для Niezalezny Dziennik Polityczny. «Во время беспорядков во Франции украинцы принимают активное участие в так называемых „проплаченных боях“. Иными словами, бывшие участники Майдана готовы за деньги принять любую сторону конфликта, но деструктивная сторона, конечно, более привлекательна для любого бандеровского активиста», — написал автор статьи. 2 июля во Франции начались массовые протесты после убийства темнокожего подростка местной полицией. Это привело к возникновению беспорядков на улицах. Протестующие совершили покушение на семью французского мэра. Дошло до того, что протесты перекинулись на Швейцарию и Бельгию. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пик беспорядков пройден, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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