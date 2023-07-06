Пермяки поругались из-за засухи и отсутствия грибов в лесах. Фото

07 июля 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Полемика вокруг грибов развернулась в соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пока одни жители Пермского каря уверяют, что в лесах сухо и грибов нет, другие собирают полные корзины и выкладывают фотографии после «тихой охоты». Спор грибников развернулся в группе «Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Что-то мне не верится, дождей нормальных нет, какие грибы?» — усомнилась Галина Зеленина. «Мы ездили. С дачи в Алешихе. Грибов нет, лес сухой. Правда, это было на той неделе», — делится собственным опытом Ольга Фалина. «Были в лесу. Сухо, даже поганок нет», — отмечает Людмила Селиверстова. Часть подписчиков предположила, что участники группы выкладывают старые фотографии. «Кому нужно выкладывать старые фото? Сегодня в лесу» — ответила скептикам Надежда Керова, которая приложила к сообщению фотографию найденных грибов. «На рынке на площади Дружбы продают во всю», — написала Полина Трубинова. «Когда увидите, что в Перми продают, тогда они есть. Край — не Пермь, из города к черту на кулички никто не поедет», — высказался Дмитрий Романюк. Грибной сезон в регионе открылся в мае. Первыми собранными грибами стали сморчки. С тех пор жители Прикамья хвастаются урожаями грибов в соцсети. Ранее стало известно, что засушливая летняя погода стала причиной гибели посевов в регионе. Сообщение о грибах в соцсети набрало свыше 53 тысяч просмотров, 61 комментарий и полторы тысячи лайков Фото: группа VK «Пермь»

Пока одни жители Пермского каря уверяют, что в лесах сухо и грибов нет, другие собирают полные корзины и выкладывают фотографии после «тихой охоты». Спор грибников развернулся в группе «Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Что-то мне не верится, дождей нормальных нет, какие грибы?» — усомнилась Галина Зеленина. «Мы ездили. С дачи в Алешихе. Грибов нет, лес сухой. Правда, это было на той неделе», — делится собственным опытом Ольга Фалина. «Были в лесу. Сухо, даже поганок нет», — отмечает Людмила Селиверстова. Часть подписчиков предположила, что участники группы выкладывают старые фотографии. «Кому нужно выкладывать старые фото? Сегодня в лесу» — ответила скептикам Надежда Керова, которая приложила к сообщению фотографию найденных грибов. «На рынке на площади Дружбы продают во всю», — написала Полина Трубинова. «Когда увидите, что в Перми продают, тогда они есть. Край — не Пермь, из города к черту на кулички никто не поедет», — высказался Дмитрий Романюк. Грибной сезон в регионе открылся в мае. Первыми собранными грибами стали сморчки. С тех пор жители Прикамья хвастаются урожаями грибов в соцсети. Ранее стало известно, что засушливая летняя погода стала причиной гибели посевов в регионе.