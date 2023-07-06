За неделю мошенники обогатились за счет жителей ЯНАО на 10 млн рублей

Мошенники выманили у ямальцев миллионы рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За неделю мошенникам удалось выманить у жителей ЯНАО более 10 миллионов рублей. Правоохранители за это время зарегистрировали 33 преступления, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Так, с 26 июня по 02 июля зарегистрировано 33 таких преступления, ущерб от которых превысил 10,1 млн рублей. Наиболее значительную сумму 2,5 млн рублей перевела мошенникам жительница города Ноябрьска», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что потерпевшей позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник под предлогом отмены несанкционированных операций убедил женщину перевести деньги на неизвестные счета.

Ранее сообщалось, что ямальцы в июне перевели жуликам 23 миллиона рублей. Злоумышленники также звонили потерпевшим и просили перевести деньги.