06 июля 2023
05 июля 2023

За неделю мошенники обогатились за счет жителей ЯНАО на 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Мошенники выманили у ямальцев миллионы рублей Фото:

За неделю мошенникам удалось выманить у жителей ЯНАО более 10 миллионов рублей. Правоохранители за это время зарегистрировали 33 преступления, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Так, с 26 июня по 02 июля зарегистрировано 33 таких преступления, ущерб от которых превысил 10,1 млн рублей. Наиболее значительную сумму 2,5 млн рублей перевела мошенникам жительница города Ноябрьска», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что потерпевшей позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник под предлогом отмены несанкционированных операций убедил женщину перевести деньги на неизвестные счета.

Ранее сообщалось, что ямальцы в июне перевели жуликам 23 миллиона рублей. Злоумышленники также звонили потерпевшим и просили перевести деньги.

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За неделю мошенникам удалось выманить у жителей ЯНАО более 10 миллионов рублей. Правоохранители за это время зарегистрировали 33 преступления, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Так, с 26 июня по 02 июля зарегистрировано 33 таких преступления, ущерб от которых превысил 10,1 млн рублей. Наиболее значительную сумму 2,5 млн рублей перевела мошенникам жительница города Ноябрьска», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что потерпевшей позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник под предлогом отмены несанкционированных операций убедил женщину перевести деньги на неизвестные счета. Ранее сообщалось, что ямальцы в июне перевели жуликам 23 миллиона рублей. Злоумышленники также звонили потерпевшим и просили перевести деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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