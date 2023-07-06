Курганцам по-прежнему приходится стоять в пробках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане открытие участка улицы Коли Мяготина не снизило общий балл пробок по городу. Этот показатель продолжительное время остается на уровне пяти. Об этом сообщается на сайте сервиса «2ГИС».

«Общая оценка пробкам в Кургане составляет пять баллов. Сервис рассчитывает все проблемные участки в городе и дает общий рейтинг пробок от одного до десяти баллов. Где от одного до трех — город пустой, трех до пяти — можно ехать спокойно, от пяти до восьми — затруднения на дорогах, от восьми до десяти — город стоит, пешком быстрее, чем на машине», — пояснили аналитики.

Сообщается, что открытие участка на улице Коли Мяготина, а именно от Пролетарской до Ленина, не повлияло на изменение оценки пробок. Однако отмечается, что там затруднения в движении для водителей не наблюдаются.

Ранее URA.RU писало, что Курган встал в пробки из-за перекрытых дорог. Около десятка участков на местных улицах были недоступны для водителей. Позднее участок улицы Коли Мяготина открыли для движения. На нем заменили слой асфальта.