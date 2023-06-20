Пробки в центре Кургана оцениваются в пять баллов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жалуются на пробки в центре. С их слов, из-за перекрытия одной из дорог в элитном микрорайоне Шевелевка, столпотворение машин развернулось почти на километр. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Поехал на работу и был в шоке. Дорожники начали ремонт по улице Пушкина. Участок от ТРЦ Пушкинский до улицы Свердлова 15. Параллельные улицы еще закрыты. По итогу, в сторону улицы Свердлова пробка от гостиницы „Москва“ стоит», — рассказал URA.RU один из водителей.

Согласно данным сервиса «2ГИС», в Кургане оценка пробок продолжительное время держится в районе пяти баллов. В открытых источниках сообщается, что такой показатель означает, что движение автомобилей плотное и затрудненное. Чаще всего пробки наблюдаются на улицах Пролетарская, Станционная, Рихарда Зорге и Радионова.

Закрытым для движения автомобилей остается участок дороги на улице Пролетарская (от улицы Куйбышева до Максима Горького). Перекрыта и улица Коли Мяготина (от Рихарда Зорге до Пролетарской). Движение недоступно и по Чеховскому мосту. Также перекрыта улица Максима Горького (от Пролетарской до Новой). Ремонт дороги идет по улице Дзержинского, рядом с кольцом. На этой же улице закрытым для движения остается участок дороги рядом с остановкой ПОАТ-1.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане наблюдались пробки из-за перекрытия Чеховского моста. Дорожные рабочие перекрывали одну полосу, а движение делали реверсивным. Также в Кургане наблюдались семибалльные пробки, которые образовались из-за новогодней суеты.

Курганцы почти каждое утро стоят в пробках Фото: скрин сервиса «2ГИС»