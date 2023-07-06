06 июля 2023

В Кургане простятся с умершим доцентом госуниверситета

Доцент КГУ Владимир Лешков умер на 92-м году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, прощание, цветы, похороны
В Кургане простятся с доцентом КГУ Фото:

Доцент Курганского государственного университета (КГУ) Владимир Лешков скончался в возрасте 91 года. Информация о смерти преподавателя и дате прощания появилась на странице Гуманитарного института КГУ в соцсети «ВКонтакте».

«После продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался Лешков Владимир Васильевич, кандидат философских наук, доцент КГУ», — сообщается в паблике института. Прощание состоится в траурном зале «Реквием» города Кургана.

Как информирует сообщество гуманитарного института, их коллега также являлся ветераном Великой Отечественной войны. Прощание пройдет в субботу, 8 июля, в 9:50.

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Доцент Курганского государственного университета (КГУ) Владимир Лешков скончался в возрасте 91 года. Информация о смерти преподавателя и дате прощания появилась на странице Гуманитарного института КГУ в соцсети «ВКонтакте». «После продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался Лешков Владимир Васильевич, кандидат философских наук, доцент КГУ», — сообщается в паблике института. Прощание состоится в траурном зале «Реквием» города Кургана. Как информирует сообщество гуманитарного института, их коллега также являлся ветераном Великой Отечественной войны. Прощание пройдет в субботу, 8 июля, в 9:50.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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