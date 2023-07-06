В Кургане простятся с умершим доцентом госуниверситета

Доцент КГУ Владимир Лешков умер на 92-м году жизни

07 июля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

В Кургане простятся с доцентом КГУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доцент Курганского государственного университета (КГУ) Владимир Лешков скончался в возрасте 91 года. Информация о смерти преподавателя и дате прощания появилась на странице Гуманитарного института КГУ в соцсети «ВКонтакте». «После продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался Лешков Владимир Васильевич, кандидат философских наук, доцент КГУ», — сообщается в паблике института. Прощание состоится в траурном зале «Реквием» города Кургана. Как информирует сообщество гуманитарного института, их коллега также являлся ветераном Великой Отечественной войны. Прощание пройдет в субботу, 8 июля, в 9:50.

Доцент Курганского государственного университета (КГУ) Владимир Лешков скончался в возрасте 91 года. Информация о смерти преподавателя и дате прощания появилась на странице Гуманитарного института КГУ в соцсети «ВКонтакте». «После продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался Лешков Владимир Васильевич, кандидат философских наук, доцент КГУ», — сообщается в паблике института. Прощание состоится в траурном зале «Реквием» города Кургана. Как информирует сообщество гуманитарного института, их коллега также являлся ветераном Великой Отечественной войны. Прощание пройдет в субботу, 8 июля, в 9:50.