06 июля 2023

Суд в Перми огласил приговор убийце семьи из Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь
Убийцу семьи из Башкирии приговорили к пожизненному сроку Фото:
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В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии

Исполнителю заказного убийства, который задушил жительницу Башкирии и ее маленькую дочь, дали пожизненный срок. Приговор пермяку огласил судья Олег Ахматов, передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда.

«Назначить Андрею Сереброву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в особого режима», — передает слова Ахматова корреспондент. Серебров признан виновным в том, что в августе 2022 года зарезал подругу своей знакомой, а после задушил ее пятилетнюю дочь, после чего спрятал тела убитых в лесу.

В Пермь 45-летняя жительница Ишимбая (Башкирия) приехала со своей дочерью в гости к подруге, с которой ранее отбывала наказание в колонии. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу. О том, что их убили, стало известно после задержания пермячки и ее приятеля. Выяснилось, что женщина из мести заказала своему другу убийство женщины и ребенка.

Оба преступника признались в содеянном. Заказчицу убийства признали невменяемой и отправили на принудительное лечение, а исполнитель будет находиться в колонии до конца жизни.

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Исполнителю заказного убийства, который задушил жительницу Башкирии и ее маленькую дочь, дали пожизненный срок. Приговор пермяку огласил судья Олег Ахматов, передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда. «Назначить Андрею Сереброву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в особого режима», — передает слова Ахматова корреспондент. Серебров признан виновным в том, что в августе 2022 года зарезал подругу своей знакомой, а после задушил ее пятилетнюю дочь, после чего спрятал тела убитых в лесу. В Пермь 45-летняя жительница Ишимбая (Башкирия) приехала со своей дочерью в гости к подруге, с которой ранее отбывала наказание в колонии. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу. О том, что их убили, стало известно после задержания пермячки и ее приятеля. Выяснилось, что женщина из мести заказала своему другу убийство женщины и ребенка. Оба преступника признались в содеянном. Заказчицу убийства признали невменяемой и отправили на принудительное лечение, а исполнитель будет находиться в колонии до конца жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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