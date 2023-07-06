Суд в Перми огласил приговор убийце семьи из Башкирии

07 июля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Убийцу семьи из Башкирии приговорили к пожизненному сроку Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии Исполнителю заказного убийства, который задушил жительницу Башкирии и ее маленькую дочь, дали пожизненный срок. Приговор пермяку огласил судья Олег Ахматов, передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда. «Назначить Андрею Сереброву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в особого режима», — передает слова Ахматова корреспондент. Серебров признан виновным в том, что в августе 2022 года зарезал подругу своей знакомой, а после задушил ее пятилетнюю дочь, после чего спрятал тела убитых в лесу. В Пермь 45-летняя жительница Ишимбая (Башкирия) приехала со своей дочерью в гости к подруге, с которой ранее отбывала наказание в колонии. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу. О том, что их убили, стало известно после задержания пермячки и ее приятеля. Выяснилось, что женщина из мести заказала своему другу убийство женщины и ребенка. Оба преступника признались в содеянном. Заказчицу убийства признали невменяемой и отправили на принудительное лечение, а исполнитель будет находиться в колонии до конца жизни.

Исполнителю заказного убийства, который задушил жительницу Башкирии и ее маленькую дочь, дали пожизненный срок. Приговор пермяку огласил судья Олег Ахматов, передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда. «Назначить Андрею Сереброву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в особого режима», — передает слова Ахматова корреспондент. Серебров признан виновным в том, что в августе 2022 года зарезал подругу своей знакомой, а после задушил ее пятилетнюю дочь, после чего спрятал тела убитых в лесу. В Пермь 45-летняя жительница Ишимбая (Башкирия) приехала со своей дочерью в гости к подруге, с которой ранее отбывала наказание в колонии. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь, и родственники забили тревогу. О том, что их убили, стало известно после задержания пермячки и ее приятеля. Выяснилось, что женщина из мести заказала своему другу убийство женщины и ребенка. Оба преступника признались в содеянном. Заказчицу убийства признали невменяемой и отправили на принудительное лечение, а исполнитель будет находиться в колонии до конца жизни.