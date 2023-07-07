Журналистка Милашина заявила, что злоумышленники нападали на нее не впервые

07 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Избившие журналистку Елену Милашину неизвестные уже ранее нападали на нее в 2006 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Неизвестные, избившие журналистку Елену Милашину в Чеченской области, заявили, что уже нападали на нее в 2006 году в Беслане. Об этом рассказала сама журналистка. «Они прямым текстом сказали, что они и в прошлый раз участвовали в нападении на меня», — рассказала Елена Милашина в эфире программы «Живой гвоздь» на YouTube-канале (программа принадлежит бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, признан иноагентом). Милашина подчеркнула, что уголовное дело по предыдущему нападению было приостановлено. 4 июля в Чечне (Грозный) неизвестные напали на журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину. Также нападение произошло и на адвоката Александра Немова. Оба приехали в республику на оглашение приговора Зареме Мусаевой по факту нападения на полицейских. В Чечне возбудили уголовное дело по факту нападения на Милашину. В 2020 году Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. ЖУрналистку обвиняли в распространении ложной информации.

Неизвестные, избившие журналистку Елену Милашину в Чеченской области, заявили, что уже нападали на нее в 2006 году в Беслане. Об этом рассказала сама журналистка. «Они прямым текстом сказали, что они и в прошлый раз участвовали в нападении на меня», — рассказала Елена Милашина в эфире программы «Живой гвоздь» на YouTube-канале (программа принадлежит бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, признан иноагентом). Милашина подчеркнула, что уголовное дело по предыдущему нападению было приостановлено. 4 июля в Чечне (Грозный) неизвестные напали на журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину. Также нападение произошло и на адвоката Александра Немова. Оба приехали в республику на оглашение приговора Зареме Мусаевой по факту нападения на полицейских. В Чечне возбудили уголовное дело по факту нападения на Милашину. В 2020 году Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. ЖУрналистку обвиняли в распространении ложной информации.