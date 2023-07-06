STENOGRAFFIA изобразит портреты жителей Екатеринбурга на арт-объекте. Фото

07 июля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

17 счастливчиков выберут 11 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцев приглашают стать частью арт-объекта в рамках стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA и запечатлеть свое лицо на мурале. Работой займется художник Андрей Люблинский и студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Об этом URA.RU рассказали представители мероприятия. «Основа будущего мурала — портреты реальных людей из Екатеринбурга. Чтобы стать частью проекта, желающим необходимо заполнить заявку и прикрепить к ней фотографию», — пояснили в пресс-службе. Человек должен быть сфотографирован по грудь, в анфас и желательно в любимой одежде. Заявку можно оставить по ссылке с 13:00 7 июля до 13:00 9 июля. Затем горожанам выдадут порядковый номер, который позволит им участвовать в лотерее. В официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» 11 июля выберут 17 человек, которых нарисуют в наивном стиле. Автором проекта станет питерский художник Андрей Люблинский. Ранее он уже участвовал в фестивале STENOGRAFFIA: в 2019 году он создал «Красного человечка», который находится на здании Театра юного зрителя. В прошлом году Люблинский работал над муралом «Тихое пастбище» на улице Кобозева, 29Б. Ранее стало известно, что участники стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA преобразят переход с изображением певца Виктора Цоя в центре Екатеринбурга. Обновленное пространство появится к юбилею города в августе. Стрит-арт фестиваль стартует в Екатеринбурге с 14 июля, на него приедут художники из Испании и Германии. В таком стиле нарисуют портреты екатеринбуржцев в рамках фестиваля STENOGRAFFIA Фото: пресс-служба фестиваль STENOGRAFFIA Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцев приглашают стать частью арт-объекта в рамках стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA и запечатлеть свое лицо на мурале. Работой займется художник Андрей Люблинский и студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Об этом URA.RU рассказали представители мероприятия. «Основа будущего мурала — портреты реальных людей из Екатеринбурга. Чтобы стать частью проекта, желающим необходимо заполнить заявку и прикрепить к ней фотографию», — пояснили в пресс-службе. Человек должен быть сфотографирован по грудь, в анфас и желательно в любимой одежде. Заявку можно оставить по ссылке с 13:00 7 июля до 13:00 9 июля. Затем горожанам выдадут порядковый номер, который позволит им участвовать в лотерее. В официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» 11 июля выберут 17 человек, которых нарисуют в наивном стиле. Автором проекта станет питерский художник Андрей Люблинский. Ранее он уже участвовал в фестивале STENOGRAFFIA: в 2019 году он создал «Красного человечка», который находится на здании Театра юного зрителя. В прошлом году Люблинский работал над муралом «Тихое пастбище» на улице Кобозева, 29Б. Ранее стало известно, что участники стрит-арт фестиваля STENOGRAFFIA преобразят переход с изображением певца Виктора Цоя в центре Екатеринбурга. Обновленное пространство появится к юбилею города в августе. Стрит-арт фестиваль стартует в Екатеринбурге с 14 июля, на него приедут художники из Испании и Германии.