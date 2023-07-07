Венедиктов* рассказал, сколько стоил самолет, на котором Милашину перевозили в Москву Венедиктов: транспортировка Елены Милашиной на самолете обошлась в 60 тысяч долларов 07 июля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 + Перевоз Елены Милашиной в Москву обошелся в 60 тысяч долларов, уточнил Алексей Венедиктов (признан иноагентом) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Самолет, на котором доставили журналистку Елену Милашину из Грозного в Москву обошелся в 60 тысяч долларов. Такой информацией поделился бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). «Рейс [на котором перевозили Елену Милашину] обошелся в 60 тысяч долларов, его оплатил „уважаемый друг“», — рассказал Алексей Венедиктов. Об этом он заявил в эфире программы «Живой гвоздь» на YouTube-канале. Ранее Елена Милашина рассказала, что избившие ее в Чеченской республике злоумышленники ранее нападали на нее в Беслане. Об этом она также рассказала Венедиктову. Милашину, а также адвоката Александра Немова избили 4 июля в Грозном. В Чеченской республике возбуждено уголовное дело. *Алексей Венедиктов признан иностранным агентом в России. Самолет, на котором доставили журналистку Елену Милашину из Грозного в Москву обошелся в 60 тысяч долларов. Такой информацией поделился бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). «Рейс [на котором перевозили Елену Милашину] обошелся в 60 тысяч долларов, его оплатил „уважаемый друг“», — рассказал Алексей Венедиктов. Об этом он заявил в эфире программы «Живой гвоздь» на YouTube-канале. Ранее Елена Милашина рассказала, что избившие ее в Чеченской республике злоумышленники ранее нападали на нее в Беслане. Об этом она также рассказала Венедиктову. Милашину, а также адвоката Александра Немова избили 4 июля в Грозном. В Чеченской республике возбуждено уголовное дело. *Алексей Венедиктов признан иностранным агентом в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям