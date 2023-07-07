Венедиктов* рассказал, сколько стоил самолет, на котором Милашину перевозили в Москву

Венедиктов: транспортировка Елены Милашиной на самолете обошлась в 60 тысяч долларов
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Перевоз Елены Милашиной в Москву обошелся в 60 тысяч долларов, уточнил Алексей Венедиктов (признан иноагентом) Фото:
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На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Самолет, на котором доставили журналистку Елену Милашину из Грозного в Москву обошелся в 60 тысяч долларов. Такой информацией поделился бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России).

«Рейс [на котором перевозили Елену Милашину] обошелся в 60 тысяч долларов, его оплатил „уважаемый друг“», — рассказал Алексей Венедиктов. Об этом он заявил в эфире программы «Живой гвоздь» на YouTube-канале.

Ранее Елена Милашина рассказала, что избившие ее в Чеченской республике злоумышленники ранее нападали на нее в Беслане. Об этом она также рассказала Венедиктову. Милашину, а также адвоката Александра Немова избили 4 июля в Грозном. В Чеченской республике возбуждено уголовное дело.

*Алексей Венедиктов признан иностранным агентом в России.

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Самолет, на котором доставили журналистку Елену Милашину из Грозного в Москву обошелся в 60 тысяч долларов. Такой информацией поделился бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). «Рейс [на котором перевозили Елену Милашину] обошелся в 60 тысяч долларов, его оплатил „уважаемый друг“», — рассказал Алексей Венедиктов. Об этом он заявил в эфире программы «Живой гвоздь» на YouTube-канале. Ранее Елена Милашина рассказала, что избившие ее в Чеченской республике злоумышленники ранее нападали на нее в Беслане. Об этом она также рассказала Венедиктову. Милашину, а также адвоката Александра Немова избили 4 июля в Грозном. В Чеченской республике возбуждено уголовное дело. *Алексей Венедиктов признан иностранным агентом в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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