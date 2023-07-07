В Кремле восхитились Лепсом, после того, как он запатил за подбитый Leopard

В Кремле положительно отреагировали на то, что певец Григорий Лепс заплатил миллион рублей российскому бойцу за подбитый в зоне спецоперации танк Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Весьма положительно реагируем. Это люди которые душой болеют за наших ребят, за СВО. Которые всегда были и будут рядом с нашим президентом. Нельзя не восхищаться ими. Мы знаем, что группа артистов заявила о своем решении и не просто заявила, а реализовала его. Браво — тут больше ничего не скажешь", — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.
Ранее певцы Лепс и Николай Басков пообещали заплатить каждому бойцу ВС России за уничтожение техники ВСУ. Позже стало известно, что Лепс заплатил одному из военных за выведение Leopard из строя.
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