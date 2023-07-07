Новым прокурором ЯНАО может стать выходец из Челябинской области

В надзорных органах рассматривают назначение Сергея Лежникова на пост прокурора ЯНАО

07 июля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Сергей Лежников в настоящее время руководит прокуратурой Тверской области (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В качестве одного из возможных кандидатов на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа с настоящее время рассматривается Сергей Лежников. Как рассказали источники в надзорных органах ЯНАО, выходец из Челябинской области Лежников, занимающий пост прокурора Тверской области, может сменить Виктора Эппа. «Уже сейчас обсуждается возможность назначения прокурором ЯНАО Сергея Лежникова, тверского прокурора. Пока на уровне разговоров», — поделился источник агентства. Официальные представители ямальской прокуратуры подтвердить данную информацию не смогли. «Точно вам могут сказать об этом только в Генпрокуратуре РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства. Редакция URA.RU обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру. К моменту выхода публикации ответ из ведомства не поступил. О Сергее Лежникове известно, что он родился и вырос в Челябинской области. После окончания учебы в Уральском юридическом университете вернулся на родину и приступил к работе в органах прокуратуры. С 2018 года назначен на должность прокурора Тверской области. Государственный советник юстиции 2 класса. Ранее URA.RU рассказывало, что кандидатура нынешнего руководителя надзорного органа ЯНАО Виктора Эппа была представлена президентом РФ на пост прокурора Дагестана и одобрена Советом Федерации. Эпп служил на Ямале с 2021 года, до этого работал в Рязанской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В качестве одного из возможных кандидатов на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа с настоящее время рассматривается Сергей Лежников. Как рассказали источники в надзорных органах ЯНАО, выходец из Челябинской области Лежников, занимающий пост прокурора Тверской области, может сменить Виктора Эппа. «Уже сейчас обсуждается возможность назначения прокурором ЯНАО Сергея Лежникова, тверского прокурора. Пока на уровне разговоров», — поделился источник агентства. Официальные представители ямальской прокуратуры подтвердить данную информацию не смогли. «Точно вам могут сказать об этом только в Генпрокуратуре РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства. Редакция URA.RU обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру. К моменту выхода публикации ответ из ведомства не поступил. О Сергее Лежникове известно, что он родился и вырос в Челябинской области. После окончания учебы в Уральском юридическом университете вернулся на родину и приступил к работе в органах прокуратуры. С 2018 года назначен на должность прокурора Тверской области. Государственный советник юстиции 2 класса. Ранее URA.RU рассказывало, что кандидатура нынешнего руководителя надзорного органа ЯНАО Виктора Эппа была представлена президентом РФ на пост прокурора Дагестана и одобрена Советом Федерации. Эпп служил на Ямале с 2021 года, до этого работал в Рязанской области.